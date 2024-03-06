Варто відмовлятися від стереотипів, які нав'язав українському суспільству Радянський Союз. Однак у цей день зовсім не заборонено проводити гарно час з близькими людьми. Куди можна піти дівчачою компанію 8 березня, читайте на сайті LifeStyle 24.

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Ночівля у когось вдома

Під час ковіду, а згодом і повномасштабного вторгнення, багато українців полюбили проводити час вдома. Тому 8 березня можна зібратися на ночівлю. Перед тим сходіть в магазин, скупіться смаколиками та знайдіть цікавий фільм. Не забудьте взяти з собою різний догляд та косметику, щоб ввечері влаштувати спільні б'юті-процедури.

СПА-салон або салон краси

У Міжнародний жіночий день варто провести час на процедурах, які розслабляють. А веселіше це робити всією компанією. Ви зможете не лише доглянути за своїм тілом, обличчям, волоссям або нігтями, але й насолодитися цікавими розмовами з подругами. Можливо, навіть наважитеся на кардинальні зміни у зовнішності.

Процедури у СПА-салоні / Фото Canva

Спільна фотосесія

Орендуйте студію на декілька годин та влаштуйте якусь оригінальну фотосесію. Можете взяти з собою шампанське, фрукти та солодощі, щоб трохи урізноманітнити атмосферу.

Театр

Деякі дівчата на 8 березня роблять красиву зачіску, манікюр, макіяж та підбирають прекрасний образ, щоб виглядати у цей день по-особливому. Не варто ховати таку красу вдома, тому відправтеся з подругами на виставу у театр. Ви також зможете провести час з користю.

Шопінг

Якщо ви та подруги полюбляєте купувати нові речі, то шопінг на Міжнародний жіночий день – одна з найкращих ідей. Крім того, у магазинах можуть бути великі знижки, які значно зекономлять кошти.