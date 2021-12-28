На новорічні свята – у Київ: найкращі святкові шоу для дорослих та дітей

Під час зимових холодів дуже хочеться трішки свята. Добре, що афіша київських подій пропонує зимові розваги на будь-який смак. Зібрали для вас кілька заходів, які будуть цікаві як дорослим, так і малим, та подарують відчуття казки.

"Секрет ЗУВУ"

26, 27, 28, 31 грудня, а також 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15 та 16 січня о 19:00Osocor Winter Residence

Osocor Residence цьогоріч перетворився на епіцентр "поттероманії". Тут є локації зі сторінок поттеріани, стильні фотозони, вершкове пиво на фудкортах та різноманітні розваги.

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Епіцентр святкового дійства – льодове шоу "Секрет ЗУВУ". Це історія, натхненна атмосферою фільмів про Гаррі Поттера та трилогії "Фантастичних звірів". Ба більше, це не просто льодове шоу: до фігурного катання додалось фаєр-шоу та навіть повітряна гімнастика. Задля втілення постановки в життя працювало понад 200 людей. Шоу стартуватиме з інтерактивного квесту, де діти зможуть себе відчути повноправними учасниками історії.



"Секрет ЗУВУ" у Києві / Фото пресслужби

Прем'єра "Гаррі Поттер: Повернення до Гоґвортсу"

Коли: 1 січняДе: Osocor Residence

Першого січня світ побачить довгоочікуваний реюніон улюблених героїв Поттеріани на екрані у спецвипуску "Гаррі Поттер: Повернення до Гоґвортсу". Коли ж іще дивитись прем'єру чергового фільму, присвяченого хлопчику, що вижив, як не на зимові свята? Тим більше, що прем'єру можна буде переглянути разом з друзями та близькими в Osocor Winter Residence, тематичному містечку для всіх, чиї серця завмирають при згадці улюбленої книжкової саги.



Прем'єра "Гаррі Поттер: Повернення до Гоґвортсу" у Києві / Фото пресслужби

Новорічне шоу "Нова снігова королева"

З 25 по 30 грудня, а також із 2 по 3 січняПалац "Україна"

Звична нам усім з дитинства історія про Кая та Герду вийде на рівень бродвейських мюзиклів та постане у декораціях сьогодення. Головна роль "Нової снігової королеви" – у справжньої королеви української попмузики Олі Полякової. Яку ж таємницю ховає в собі неприступна та холодна королева? Дізнаємось на показах.

Автори сценарію – студія "Квартал 95", яка обіцяє сюрпризи у зірковому складі акторів шоу. Дивуватиме шоу не лише драматургією та музикою, а й картинкою: дії мюзиклу відбуватимуться на високотехнологічному триярусному айсбергу.



Новорічне шоу "Нова снігова королева" у Києві / Фото пресслужби

Теплий акустичний різдвяний вертеп від ТНМК

15 січняBel Etage

Культовий український хіп-хоп гурт ТНМК вже третій рік перетворюється на один день у персонажів класичного українського вертепу, які розігрують різдвяні сюжети на сцені. Звісно ж, без улюблених пісень не обійшлося: між театральними скетчами на Теплому акустичному різдвяному вертепі від ТНМК можна буде почути як різдвяні хіти в обробці музикантів, так і їхні найвідоміші хіти, а також сингли з останнього альбому ТНМК, ВАТРА Red.



Теплий акустичний різдвяний вертеп від ТНМК у Києві / Фото пресслужби

Концерт-історія за мотивами Гаррі Поттера

5 лютогоЖовтневий палац

Симфонічний оркестр, хор, відеоряд та інтерактивне шоу: цього вечора усе об’єднається, щоб з головою занурити глядачів у дивовижну атмосферу Поттеріани на Концерті-історії за мотивами Гаррі Поттера. Саме так підходить до справи LUMOS Orchestra — найбільший "гіківський" симфонічний оркестр, на чиєму рахунку великі тематичні концерти за мотивами "Володаря Перснів", "Гаррі Поттера", "Зоряних Воєн", "Доктора Хто", мультфільмів студії Disney й відеоігор; близько 700 різноманітних саундтреків у репертуарі, сценічні та творчі кліпи та записи. Виступи LUMOS Orchestra – це щоразу дбайливий підхід до історії та неймовірні емоції.



Концерт-історія за мотивами Гаррі Поттера у Києві / Фото пресслужби

Lords of the Sound, Grand Christmas

3 січняПалац культури КПІ

Яке ж Різдво без святкових саундтреків? Чи не найвідоміший український симфонічний оркестр Lords of the Sound зіграє святкову програму Grand Christmas, щоби потішити всіх нас атмосферою зимових свят. На сцену вийдуть як музичні віртуози оркестру, так і хор, танцівники балету та цікаві солісти з фіналів "Х-Фактора" та "Голосу країни". Усе для того, аби глядачі змогли з головою зануритися у музичне полотно свята.



Lords of the Sound, Grand Christmas у Києві / Фото пресслужби

Різдво поміж зірок

25 грудняКиївський планетарій

Київський планетарій – найбільший купол в країні, де можна дивитися космічні шоу на 360 градусів. Тепер додайте до візуальної складової звуки жіночого струнного квартету Black tie, які за допомогою двох скрипок, альту та віолончелі задаватимуть різдвяний настрій відеоряду. Що може бути космічнішим та затишнішим водночас, ніж слухати Jingle Bells та Let it snow, насолоджуючись яскравими зоряними проєкціями на Різдво поміж зірок?



Шоу "Різдво поміж зірок" у Києві / Фото пресслужби