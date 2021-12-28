"Секрет ЗУВУ"

Когда: 26, 27, 28, 31 декабря, а также 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15 та 16 января о 19:00

Где: Osocor Winter Residence

Osocor Residence в этом году превратился в эпицентр "поттеромании". Здесь есть локации со страниц поттерианы, стильные фотозоны, сливочное пиво на фудкортах и разнообразные развлечения.

Интересно Куда пойти зимой в Киеве: места отдыха для всей семьи

Эпицентр праздничного действа – ледовое шоу "Секрет ЗУВУ". Это история, вдохновленная атмосферой фильмов о Гарри Поттере и трилогии "Фантастических зверей". Более того, это не просто ледовое шоу: к фигурному катанию добавилось файер-шоу и даже воздушная гимнастика. Для воплощения постановки в жизнь работало более 200 человек. Шоу стартует с интерактивного квеста, где дети смогут себя почувствовать полноправными участниками истории.



"Секрет ЗУВУ" у Києві / Фото пресслужби

Премьера"Гарри Поттер: Возвращение в Хогвартс"

Когда: 1 января

Где: Osocor Residence

Первого января свет увидит долгожданный реюнион любимых героев Поттерианы на экране в спецвыпуске "Гарри Поттер: Возвращение в Хогвартс". Когда же еще смотреть премьеру очередного фильма, посвященного выжившему мальчику, как не на зимние праздники? Тем более, что премьеру можно будет посмотреть вместе с друзьями и близкими в Osocor Winter Residence, тематическом городке для всех, чьи сердца замирают при упоминании любимой книжной саги.



Премьера "Гарри Поттер: Возвращение в Хогвартс" в Киеве / Фото пресс-службы

Новогоднее шоу "Новая Снежная королева"

Когда: С 25 по 30 декабря, а также со 2 по 3 января

Где: Дворец "Украина"

Привычная нам всем с детства история про Кая и Герду выйдет на уровень бродвейских мюзиклов и встанет в декорациях современности. Главная роль "Новой снежной королевы" – у настоящей королевы украинской поп-музыки Оли Поляковой. Какую же тайну прячет в себе неприступная и холодная королева? Узнаем на показах.

Авторы сценария – студия "Квартал 95", которая обещает сюрпризы в звездном составе актеров шоу. Будет удивлять шоу не только драматургией и музыкой, но и картинкой: действия мюзикла будут происходить на высокотехнологичном трехъярусном айсберге.



Новогоднее шоу "Новая Снежная королева" в Киеве / Фото пресс-службы

Теплый акустический рождественский вертеп от ТНМК

Когда: 15 января

Где: Bel Etage

Культовая украинская хип-хоп группа ТНМК уже третий год превращается на один день в персонажей классического украинского вертепа, которые разыгрывают рождественские сюжеты на сцене. Конечно же, без любимых песен не обошлось: между театральными скетчами на Теплом акустическом рождественском вертепе от ТНМК можно будет услышать как рождественские хиты в обработке музыкантов, так и их самые известные хиты, а также синглы из последнего альбома ТНМК, ВАТРА Red.



Теплый акустический рождественский вертеп от ТНМК в Киеве / Фото пресс-службы

Концерт-история по мотивам Гарри Поттера

Когда: 5 февраля

Где: Жовтневий палац

Симфонический оркестр, хор, видеоряд и интерактивное шоу: в этот вечер все объединится, чтобы с головой окунуть зрителей в удивительную атмосферу поттерианы на Концерте-истории по мотивам Гарри Поттера. Именно так подходит к делу LUMOS Orchestra — крупнейший "гиковский" симфонический оркестр, на чьем счету крупные тематические концерты по мотивам "Властелина Колец", "Гарри Поттера", "Звездных Войн", "Доктора Кто", мультфильмов студии Disney и видеоигр; около 700 разнообразных саундтреков в репертуаре, сценические и творческие клипы и записи. Выступления LUMOS Orchestra – это каждый раз бережный подход к истории и невероятные эмоции.



Концерт-история по мотивам Гарри Поттера в Киеве / Фото пресс-службы

Lords of the Sound, Grand Christmas

Когда: 3 января

Где: Дворец культуры КПИ

Какое же Рождество без праздничных саундтреков? Едва ли не самый известный украинский симфонический оркестр Lords of the Sound сыграет праздничную программу Grand Christmas, чтобы порадовать всех нас атмосферой зимних праздников. На сцену выйдут как музыкальные виртуозы оркестра, так и хор, танцоры балета и интересные солисты из финалов "Х-Фактора" и "Голоса страны". Все для того, чтобы зрители смогли с головой окунуться в музыкальное полотно праздника.



Lords of the Sound, Grand Christmas в Киеве / Фото пресс-службы

Рождество среди звезд

Когда: 25 декабря

Где: Киевский планетарий

Киевский планетарий – самый большой купол в стране, где можно смотреть космические шоу на 360 градусов. Теперь добавьте к визуальной составляющей звуки женского струнного квартета Black tie, которые с помощью двух скрипок, альта и виолончели будут задавать рождественское настроение видеоряду. Что может быть более космическим и уютным одновременно, чем слушать Jingle Bells и Let it snow, наслаждаясь яркими звездными проекциями на Рождество среди звезд?



Шоу "Рождество среди звезд" в Киеве / Фото пресс-службы