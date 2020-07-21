15 червня Україна відновила міжнародне пасажирське авіасполучення після кількох місяців перерви, пов’язаної з карантином через поширення коронавірусу. Відтак українці мають можливість нарешті полетіти на довгоомріяний відпочинок. Які країни прийматимуть українських туристів – читайте далі.

Українських туристів готові приймати туристичні країни, однак серед всього списку країн діють деякі правила. До прикладу, Туреччина прийматиме туристів без обмежень на кордоні. Ті, хто планує подорож у Велику Британію, зобов’язані пройти 14-денний карантин, повідомляє 24 канал.

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Найпопулярнішими серед українців країнами для відпочинку є Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія та Чорногорія, зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів на брифінгу у вівторок, 21 липня, про те, що кордон українцям відкрили ще 13 країн. До списку входить Болгарія, Словенія, ОАЕ, Ірландія, Мальдіви, острів Антигуа і Барбуда, Еквадор та Ямайка.

До менш привабливих країн з точки зору українських туристів відноситься Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Ріко, Сент-Люсія.

Які країни відкрили свої кордони для українців

Албанія



Що відомо про подорож в Албанію

26 червня з Києва вилетів перший чартерний рейс до Албанії. Це перша країна, в яку відправилися українські туристи на відпочинок. Зараз Албанія у зеленій зоні. Отже, приймає туристів без тестування на COVID-19 та додаткових меддовідок. Після прибуття з Албанії українцям не потрібно більше проходити 14-денну обсервацію.

Туреччина



Туреччина чекає на туристів з початку липня

Туристичний потік з України до Туреччини розпочався з середи, 1 липня. В'їзд у країну та повернення без обмежень. Генеральний консул України в Анталії В'ячеслав Хоменко розповів, що у зв'язку з відкриттям чартерних рейсів до Анталії, з 1 липня очікується великий наплив українських туристів з різних міст України. Після прильоту в Туреччину безкоштовно тестують тих, у кого підвищена температура.

Обов'язковими залишаються регулярна дезінфекція, контроль здоров’я персоналу та дотримання відповідної дистанції. Для дітей працюватиме анімація, але з дотриманням дистанції. Повідомляється, що у басейнах збільшать вміст хлору, під час трансферів туристам обов'язково треба буде перебувати в масці. На пляжах – буде дистанція між шезлонгами.

В приміщеннях туристи також повинні перебувати в масках і дотримуватися дистанції. Страви на шведському столі будуть відгороджені захисними екранами та подаватимуться лише офіціантами. Столові прилади – упаковані. Зазначається, що вартість туру цього року більша, ніж зазвичай. В турфірмах повідомляють, що відпочинок в Туреччині подорожчав на 15-20%.

Загалом, у кожному готелі свої правила. В одному заселяють через кімнату, в інших – таких обмежень немає. Проте в усіх мають прибирати частіше та ретельніше.

Чорногорія



Чорногорія цього року значно подорожчала

Мешканці України можуть в’їхати до Чорногорії з негативним результатом ПЛР-тесту на COVID-19, зробленим в лабораторіях. Тесту має бути не більше, ніж 72 години. Відповідне рішення ухвалив Національний координаційний комітет з інфекційних хвороб (NKT). На початку червня Чорногорія офіційно оголосила про завершення епідемії в країні. Чорногорія також значно подорожчала. Номер без харчування обійдеться туристові приблизно в 15 тисяч гривень.

Чорногорія – у червоній зоні. Отже, після повернення в Україну мандрівники мають пройти двотижневу самоізоляцію. Завершити її достроково можна здавши ПЛР-тест.

Македонія



Македонія 1 липня відкрила свої кордони

Македонія відкрила аеропорти у Скоп'є та в Охриді 1 липня. Після повернення українцям потрібно пройти самоізоляцію або зробити тест на коронавірус.

Єгипет



Єгипет послабив карантин та чекає на туристів

В'їзд у країну необмежений. Відомо, що готелі будуть заповнені туристами лише на 50%. Щогодини на територіях загального користування будуть проводитися дезінфекції. Система обслуговування all inclusive буде діяти, втім офіціанти будуть їжу приносити персонально туристам до столу.

Єгипет – теж у червоній зоні. Після повернення в Україну треба пройти двотижневу самоізоляцію або здати ПЛР-тест.

Болгарія



Болгарія дозволила українцям в'їзд без тесту

Українським туристам з 16 липня дозволений в'їзд у Болгарію. Відпочиваючим не потрібно здавати ПЛР-тест на коронавірус та проходити 14-денну самоізоляцію. Болгарія входить до країн "зеленої зони". Тому після повернення звідти українцям не потрібно проходити двотижневу самоізоляцію або робити ПЛР-тест на COVID-19.

Туристичні агенції інформують, що ціни на болгарських курортах не змінились у порівнянні з минулорічним сезоном. На пляжах шезлонги розставлені з урахуванням вимог щодо соціальної дистанції, у готелях є санітайзери.

Хорватія



Хорватія приймає туристів

До Хорватії туристи можуть дібратися автомобілем або автобусним туром. В'їзд у країну став доступним віднедавна завдяки Угорщині, яка відкрила транзитний проїзд своєю територію для громадян України. Для в'їзду в Хорватію необхідно надати підтвердження бронювань житла.

При перетині кордону країни треба пройти 14-денну самоізоляцію, або показати негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений протягом останніх 48 годин.

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ОАЕ



ОАЕ готові до туристичного сезону

Найбільше місто Об'єднаних Арабських Еміратів – Дубай готове приймати туристів. Дозволяється в'їзд за наявності негативного результату ПЛР-тесту, який має бути зроблений впродовж останніх 96 годин. Після повернення з ОАЕ всім необхідно буде пройти 14 днів самоізоляції. Окрім Дубаю туристи можуть здійснювати мандрівки також в інші міста Об'єднаних Арабських Еміратів.

Мальдіви



Мальдіви відкрили кордон для українців

Міністерство туризму Мальдівської Республіки заявило, що з 15 липня 2020 року країна відкриває кордони для зарубіжних туристів. Тест на COVID-19 проходити не обов'язково. Тести будуть проводити туристам лише з ознаками захворюваннями. Зверніть увагу, що переміщення між островами в першій стадії виходу з карантину – заборонено. Це означає, що поєднувати водночас кілька готелів в одній подорожі не можна до 1 вересня 2020 року.

Туніс



Туніс відкрив туристичний сезон

Після тримісячного карантину Туніс відкрив свої кордони та оголосив про відкриття туристичного сезону. Туніс став першою арабською країною, яка оголосила про нульовий приріст нових випадків захворювання в ряді регіонів. Однак країна приймає лише туристів, які мешкають в державах безпечної "зеленої" та "помаранчевої" зони. Натомість Україна опинилася в "червоній" зоні. Після того, як кількість хворих зменшиться, українці зможуть навідатися на відпочинок в арабську країну.

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Також українців готові приймати у Замбії, Танзанії, Мексиці, Республіці Кореї, Ірландії (на підставі ірландської візи), Великій Британії. Сербія приймає туристів без тестування на COVID-19 та без 14-денної самоізоляції. Туристи, які прибудуть в Білорусь повинні впродовж 14 календарних днів перебувати в самоізоляції в домашніх умовах. Словенія також приймає туристів за умови проходження 14-денного карантину.

У США запроваджено обмеження на поїздки до країни громадянам України, які впродовж останніх 14 днів перебували на території будь-якої з 26 європейських країн членів Шенгенської Угоди, Великої Британії, Ірландії, а також Китайської Народної Республіки, Бразилії та Ісламської Республіки.

Дивіться відео: куди та за яких умов можуть їхати українці

Що відомо про відкриття кордонів інших країн

Грузія

Міністр економіки Грузії Натія Турнава заявила, що відновлення регулярного авіасполучення можуть відтермінувати до кінця липня. Найімовірніше, не прийматимуть і українських туристів, адже наразі Україна – у "червоній зоні".

Греція

Раніше міністри закордонних справ України і Греції Дмитро Кулеба й очільник Нікос Дендіас домовилися відновити сполучення між країнами з 1 липня, якщо не зросте кількість хворих. Втім, в Україні кількість інфікованих коронавірусом збільшується з кожним днем. Україна продовжує залишатися у переліку країн "червоної зони" через COVID-19.

Кіпр

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що відновлення авіасполучення з Кіпром можливе після покращення епідемічної ситуації в Україні.



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