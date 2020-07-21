15 июня Украина возобновила международное пассажирское авиасообщение после нескольких месяцев перерыва, связанного с карантином из-за распространения коронавируса. Поэтому украинцы имеют возможность наконец полететь на желанный отдых. Какие страны будут принимать украинских туристов – читайте дальше.

Украинских туристов готовы принимать туристические страны, однако среди всего списка стран действуют некоторые правила. К примеру, Турция будет принимать туристов без ограничений на границе. Те, кто планирует путешествие в Великобританию, обязаны пройти 14-дневный карантин, сообщает 24 канал.

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Самыми популярными среди украинцев странами для отдыха являются Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория, отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал на брифинге во вторник, 21 июля, о том, что границу украинцам открыли еще 13 стран. В список входит Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивы, остров Антигуа и Барбуда, Эквадор и Ямайка.

К менее привлекательным странам с точки зрения украинских туристов относится Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия.

Какие страны открыли свои границы для украинцев

Албания



Что известно о путешествии в Албанию

26 июня из Киева вылетел первый чартерный рейс в Албанию. Это первая страна, в которую отправились украинские туристы на отдых. Сейчас Албания в зеленой зоне. Следовательно, принимает туристов без тестирования на COVID-19 и дополнительных медсправок. После прибытия украинцам не нужно проходить обязательную 14-дневную обсервацию.

Турция



Турция ждет туристов с начала июля

Туристический поток из Украины в Турцию начался со среды, 1 июля. Въезд в страну и возвращение без ограничений. Генеральный консул Украины в Анталии Вячеслав Хоменко рассказал, что в связи с открытием чартерных рейсов в Анталию, с 1 июля ожидается большой наплыв украинских туристов из разных городов Украины. После прилета в Турцию бесплатно тестируют тех, у кого повышенная температура.

Обязательными остаются регулярная дезинфекция, контроль здоровья персонала и соблюдение соответствующей дистанции. Для детей будет работать анимация, но с соблюдением дистанции. Сообщается, что в бассейнах увеличат содержание хлора, во время трансферов туристам обязательно нужно будет находиться в масках. На пляжах – будет дистанция между шезлонгами.

В помещениях туристы также должны находиться в масках и соблюдать дистанцию. Блюда на шведском столе будут отгорожены защитными экранами и будут представлены только официантами. Столовые приборы упакованы. Отмечается, что стоимость тура в этом году больше, чем обычно. В турфирмах сообщают, что отдых в Турции подорожал на 15 – 20%.

В общем, в каждом отеле свои правила. В одном заселяют через комнату, в других – таких ограничений нет. Однако во всех должны убирать чаще и тщательнее.

Черногория



Черногория в этом году значительно подорожала

Жители Украины могут въехать в Черногорию с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанным в лабораториях. Тесту должно быть не больше 72 часов. Соответствующее решение принял Национальный координационный комитет по инфекционным болезням (NKT). В начале июня Черногория официально объявила о завершении эпидемии в стране. Черногория также значительно подорожала. Номер без питания обойдется туристу примерно в 15 тысяч гривен.

Черногория – в красной зоне. Следовательно, после возвращения в Украину путешественники должны пройти двухнедельную самоизоляцию. Завершить ее досрочно можно сдав ПЦР-тест.

Македония



Македония 1 июля открыла свои границы

Македония открыла аэропорты в Скопье и в Охриде 1 июля. По возвращении украинцам нужно пройти самоизоляцию или сделать тест на коронавирус.

Египет



Египет ослабил карантин и ждет туристов

Въезд в страну неограничен. Известно, что отели будут заполнены туристами только на 50%. Каждый час на территориях общего пользования будет проводиться дезинфекция. Система обслуживания all inclusive будет действовать, впрочем официанты будут приносить еду персонально туристам к столу.

Египет – тоже в красной зоне. После возвращения в Украину нужно пройти двухнедельную самоизоляцию или сдать ПЦР-тест.

Болгария



Болгария разрешила украинцам въезд без теста

Украинским туристам с 16 июля разрешен въезд в Болгарию. Отдыхающим не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус и проходить 14-дневную самоизоляцию. Болгария входит в страны "зеленой зоны". Поэтому после возвращения оттуда украинцам не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию или делать ПЦР-тест на COVID-19.

Туристические агентства информируют, что цены на болгарских курортах не изменились по сравнению с прошлым сезоном. На пляжах шезлонги расставлены с учетом требований о социальной дистанции, в гостиницах есть санитайзеры.

Хорватия

Хорватия принимает туристов В Хорватию туристы могут добраться автомобилем или автобусным туром. Въезд в страну стал доступен с недавних пор благодаря Венгрии, которая открыла транзитный проезд по своей территории для граждан Украины. Для въезда в Хорватию необходимо предоставить подтверждение бронирования жилья. При пересечении границы страны надо пройти 14-дневную самоизоляцию, или показать отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный в течение последних 48 часов. Читайте также Как добраться из Украины в Хорватию на авто или самолетом ОАЭ

ОАЭ готов к туристическому сезону Министерство туризма Мальдивской Республики заявило, что с 15 июля 2020 года страна открывает границы для зарубежных туристов. Тест на COVID-19 проходить не обязательно. Тесты будут проводить туристам только с признаками заболеваниями. Обратите внимание, что перемещение между островами в первой стадии выхода из карантина – запрещено. Это означает, что сочетать одновременно несколько отелей в одной поездке нельзя до 1 сентября 2020 года.

Тунис



Тунис открыл туристический сезон

После трехмесячного карантина Тунис открыл свои границы и объявил об открытии туристического сезона. Тунис стал первой арабской страной, которая объявила о нулевом приросте новых случаев заболевания в ряде регионов. Однако страна принимает только туристов, которые проживают в государствах безопасной "зеленой" и "оранжевой" зоны. Между тем Украина оказалась в "красной" зоне. После того, как количество больных уменьшится, украинцы смогут наведаться на отдых в арабскую страну.

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Также украинцев готовы принимать в Замбии, Танзании, Мексике, Республике Корее, Ирландии (на основании ирландской визы), Великобритании. Сербия принимает туристов без тестирования на COVID-19 и без 14-дневной самоизоляции. Туристы, которые прибудут в Беларусь, должны в течение 14 календарных дней находиться на самоизоляции в домашних условиях. Словения тоже принимает туристов при условии прохождения 14-дневного карантина.

В США введены ограничения на поездки в страну гражданам Украины, которые в течение последних 14 дней находились на территории любой из 26 европейских стран членов Шенгенского Соглашения, Великобритании, Ирландии, а также Китайской Народной Республики, Бразилии и Исламской Республики.

Смотрите видео: куда и при каких условиях могут поехать украинцы

Что известно об открытии границ других стран

Грузия

Министр экономики Грузии Натия Турнаво заявила, что восстановление регулярного авиасообщения могут отсрочить до конца июля. Скорее всего, не будут принимать и украинских туристов, ведь сейчас Украина – в "красной зоне".

Греция

Ранее министры иностранных дел Украины и Греции Дмитрий Кулеба и глава Никос Дендиас договорились возобновить сообщение между странами с 1 июля, если не возрастет количество больных. Впрочем, в Украине количество инфицированных коронавирусом увеличивается с каждым днем. Украина продолжает оставаться в списке стран "красной зоны" из-за COVID-19.

Кипр

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявлял, что восстановление авиасообщения с Кипром возможно после улучшения эпидемической ситуации в Украине.

Мальдивы

Министерство туризма Мальдивской Республики заявило, что с 15 июля 2020 года страна открывает границы для иностранных туристов. Тест на COVID-19 проходить не обязательно. Тесты будут проводиться туристам только с признаками заболеваниями. Обратите внимание, что перемещение между островами в первой стадии выхода из карантина – запрещено. Это означает, что совмещать одновременно несколько отелей в одном путешествии нельзя до 1 сентября 2020 года.



Куда могут полететь украинцы / Инфографика 24 канала