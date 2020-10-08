Голлівудська актриса Крістен Стюарт отримала головну роль у фільмі "Спенсер". Там знаменита американка перевтілиться у принцесу Діану. Кіномани засипали мережу гнівними коментарями, а днями Крістен Стюарт вперше прокоментувала цей проєкт.

Акторка дала інтерв'ю журналу InStyle. Крістен Стюарт прикрасила обкладинку глянцю та взяла участь у стильній фотосесії.

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Вже у спілкуванні з журналістами кінозірка розповіла, що ніколи ще так не хвилювалась через роль. Крістен Стюарт наголосила, що розуміє, наскільки впливовою принцеса Діана залишається навіть після смерті. А тому акторські помилки у цьому проєкті недопустимі. Тому Крістен найняла фахівця, який допомагає їй зробити голос і акцент, як у Леді Ді.

Цей акцент лякає, та і весь ажіотаж, бо люди знають Діану. Її голос такий виразний і особливий. Зараз я працюю над ним і вже маю свого тренера з діалектів та вимови, – розповіла Крістен Стюарт.

Окрім цього, актриса зізналась, що перед тим, як вийти на знімальний майданчик, проводить власне дослідження. Крістен Стюарт переглянула десятки роликів з принцесою Діаною, перечитала біографічні книги та готова вжитись у цю роль.

"Що стосується досліджень, я вже переглянула біографію, і я закінчую всі матеріали, перш ніж фактично піти на зйомки фільму. Це одна з найсумніших історій, які існували коли-небудь, і я не хочу просто грати Діану – я хочу знати, якою вона була", – додала Крістен Стюарт.

Водночас нещадну критику кіноманів щодо цієї ролі актриса вирішила не коментувати.

Крістен Стюарт отримала роль Леді ДІ: реакція мережі

Ще у червні 2020 року у Голлівуді оголосили, що роль принцеси Діани у фільмі "Спенсер" отримала Крістен Стюарт. Таке рішення прийняв чилійський режисер Пабло Ларрейн, добре відомий за легендарними байопіками.

Стрічка розкаже про останні роки життя принцеси Діани, коли вона з принцом Чарльзом вирішили більше не намагатись налагодити стосунки. Шлюб королівського подружжя тріщав по швах, тому у новому фільмі глядачі побачать, як Леді Ді переживала ці події.

Ми звикли, що в казках принц знаходить принцесу, одружується, і вона стає королевою. А коли вона зрікається цього титулу, сценарій казки перевертається з ніг на голову,

– поділився Пабло Лоррейн.

І хоч режисер переконував, що Крістен Стюарт ідеально підходить на цю роль, у мережі були іншої думки. Тисячі людей написали, що такий вибір актриси – це величезна помилка, яка може навіть зруйнувати її кар'єру.