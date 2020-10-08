Голливудская актриса Кристен Стюарт получила главную роль в фильме "Спенсер". В нем знаменитая американка перевоплотится в принцессу Диану. Киноманы засыпали сеть гневными комментариями, а на днях Кристен Стюарт впервые прокомментировала этот проект.

Актриса дала интервью журналу InStyle. Кристен Стюарт украсила обложку глянца и приняла участие в стильной фотосессии.

Смотрите также Актриса Эмма Коррин ошеломила сходством с принцессой Дианой: новые кадры из сериала "Корона"

Уже в общении с журналистами кинозвезда рассказала, что никогда еще так не волновалась о роли. Кристен Стюарт подчеркнула, что понимает, насколько влиятельной принцесса Диана остается даже после смерти. А потому актерские ошибки в этом проекте недопустимы. Поэтому Кристен наняла специалиста, который помогает ей сделать голос и акцент как у Леди Ди.

Этот акцент пугает, да и весь ажиотаж, потому что люди знают Диану. Ее голос такой отчетливый и особенный. Сейчас я работаю над ним и уже имею своего тренера по диалектам и произношению,

– рассказала Кристен Стюарт.

Кроме этого, актриса призналась, что перед тем, как выйти на съемочную площадку, проводит собственное исследование. Кристен Стюарт просмотрела десятки роликов с принцессой Дианой, перечитала биографические книги и готова вжиться в эту роль.

"Что касается исследований, я уже просмотрела биографию, и я заканчиваю все материалы, прежде чем фактически пойти на съемки фильма. Это одна из самых печальных историй, которые существовали когда-либо, и я не хочу просто играть Диану – я хочу знать, какой она была", – добавила Кристен Стюарт.

В то же время беспощадную критику киноманов относительно этой роли актриса решила не комментировать.

Кристен Стюарт получила роль Леди Ди: реакция сети

Еще в июне 2020 года в Голливуде объявили, что роль принцессы Дианы в фильме "Спенсер" получила Кристен Стюарт. Такое решение принял чилийский режиссер Пабло Ларрейн, хорошо известный по легендарным байопиками.

Лента расскажет о последних годах жизни принцессы Дианы, когда она с принцем Чарльзом решили больше не пытаться наладить отношения. Брак королевской четы трещал по швам, поэтому в новом фильме зрители увидят, как Леди Ди переживала эти события.

Мы привыкли, что в сказках принц находит принцессу, женится, и она становится королевой. А когда она отрекается от этого титула, сценарий сказки переворачивается с ног на голову,

– поделился Пабло Лоррейн.

И хоть режиссер убеждал, что Кристен Стюарт идеально подходит на эту роль, пользователи сети были другого мнения. Тысячи людей написали, что такой выбор актрисы – это огромная ошибка, которая может даже разрушить ее карьеру.