Однакові світлини з дописами, які заінтригували шанувальників натяком на освідчення, з'явилися увечері 22 серпня на інстаграм-сторінках Кріштіану Роналду та його вже, ймовірно, нареченої Джорджини Родрігес.

У пари Роналду та Родрігес спільно, нагадаємо, – чверть мільярда підписників. Увечері 22 серпня пара одночасно опублікувала допис в інстаграмі з натяком на довгоочікуване освідчення CR7. Про це пише 24 канал.

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Кріштіану Роналду і Джорджіна Родрігес зараз перебувають у відпустці, спільні фото з неї вони обоє публікували у соцмережах. Однак крайній допис – особливий: аргентинська модель загадково підписала фотографію словом "Так".

Шанувальники сприйняли це як натяк на те, що Роналду нарешті зробив Родрігес пропозицію руки й серця. Утім, достеменно не відомо, чи дійсно це так.

Джорджині Родрігес, нагадаємо, 26 років, а Кріштіану Роналду – 35. У пари на двох четверо дітей: Кріштіану Роналду-молодший, Алана Мартіна дос Сантос та близнюки Єва Марія дос Сантос і Матео Роналду. Алану від зірки футболу народила Джорджина, а от інші троє дітей Кріштіану з'явилися на світ від сурогатних матерів.

Роналду та Родрігес разом приблизно з середини 2016 року, публічно ж вони вперше спільно вийшли у світ 9 січня 2017 на церемонії FIFA Football Awards у Цюріху, де Роналду вручали його четвертий Золотий м'яч.