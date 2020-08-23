Роналду и его возлюбленная заинтриговали фанов: футболист, вероятно, наконец сделал предложение
Одинаковые фотографии с сообщениями, которые заинтриговали поклонников намеком на предложение руки и сердца, появились вечером 22 августа на инстаграм-страницах Криштиану Роналду и его уже, вероятно, невесты Джорджины Родригес.
У пары Роналду и Родригес вместе, напомним, – четверть миллиарда подписчиков. Вечером 22 августа пара одновременно опубликовала сообщение в инстаграме с намеком на долгожданное предложение CR7. Об этом пишет 24 канал.
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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес сейчас находятся в отпуске, совместные фото с него они оба публиковали в соцсетях. Однако крайнее сообщение – особое: аргентинская модель загадочно подписала фотографию словом "Да".
Поклонники восприняли это как намек на то, что Роналду наконец сделал Родригес предложение руки и сердца. Впрочем, точно не известно, действительно ли это так.
Джорджине Родригес, напомним, 26 лет, а Криштиану Роналду – 35. У пары на двоих четверо детей: Криштиану Роналду-младший, Алана Мартина дос Сантос и близнецы Ева Мария дос Сантос и Матео Роналду. Алану от звезды футбола родила Джорджина, а вот остальные трое детей Криштиану появились на свет от суррогатных матерей.
Роналду и Родригес вместе примерно с середины 2016, публично же они впервые совместно вышли в свет 9 января 2017 на церемонии FIFA Football Awards в Цюрихе, где Роналду вручали его четвертый Золотой мяч.