Одинаковые фотографии с сообщениями, которые заинтриговали поклонников намеком на предложение руки и сердца, появились вечером 22 августа на инстаграм-страницах Криштиану Роналду и его уже, вероятно, невесты Джорджины Родригес.

У пары Роналду и Родригес вместе, напомним, – четверть миллиарда подписчиков. Вечером 22 августа пара одновременно опубликовала сообщение в инстаграме с намеком на долгожданное предложение CR7. Об этом пишет 24 канал .

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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес сейчас находятся в отпуске, совместные фото с него они оба публиковали в соцсетях. Однако крайнее сообщение – особое: аргентинская модель загадочно подписала фотографию словом "Да".

Поклонники восприняли это как намек на то, что Роналду наконец сделал Родригес предложение руки и сердца. Впрочем, точно не известно, действительно ли это так.

Джорджине Родригес, напомним, 26 лет, а Криштиану Роналду – 35. У пары на двоих четверо детей: Криштиану Роналду-младший, Алана Мартина дос Сантос и близнецы Ева Мария дос Сантос и Матео Роналду. Алану от звезды футбола родила Джорджина, а вот остальные трое детей Криштиану появились на свет от суррогатных матерей.