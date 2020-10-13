Лідер гурту O.Torvald Женя Галич під час всього карантину проводив час з родиною. Чоловік рідко з'являвся на публіці і соціальних мережах, відтак поява чоловіка з родиною на сімейних кадрах була вкрай неочікуваною.

Миловидними кадрами Женя та його дружина Валерія поділились на інстаграм-сторінках. Зйомка відбулась, ймовірно, неподалік Києва, на красивому та просторому ранчо. Для стильної "кантрі-фотосесії" сім'я одягнула схожі образи, що складались з білих базових речей (футболок, суконь та сорочок), а також коричневих елементів (штанів, взуття чи капелюхів).

До слова Світлана Тарабарова розчулила мережу сімейною фотосесією

Сімейна фотосесія Жені Галича: фото / stproduct.photo

Окрім зйомки посеред безлічі кіз та овець, від яких діти були у захваті, сім'я також зробила затишний пікнік на природі, де ласувала фруктами, співала під гітару та просто насолоджувалась часом одне з одним. Варто зазначити, що за час карантину у сім'ї Галичів відбулись непомітні зміни: Женя змінив зачіску та відпустив довжину волосся, Валерія змінила колір волосся і з білявки стала брюнеткою, а діти – Єва і Данило – помітно підросли. Старшій донечці зараз близько 8 років, а сину – 4.

Сімейна фотосесія Жені Галича: фото / stproduct.photo