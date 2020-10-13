Лидер группы O.Torvald Женя Галич во время всего карантина проводил время с семьей. Он редко появлялся на публике и социальных сетях, поэтому появление мужчины с семьей на семейных кадрах было крайне неожиданным.

Миловидными кадрами Женя и его жена Валерия поделились на инстаграм-страницах. Съемка состоялась, вероятно, недалеко от Киева, на красивом и просторном ранчо. Для стильной "кантри-фотосессии" семья надела похожие образы, состоящие из белых базовых вещей (футболок, платьев и рубашек), а также коричневых элементов (брюк, обуви или шляп).

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Семейная фотосессия Жени Галича: фото / stproduct.photo

Кроме съемки посреди множества коз и овец, от которых дети были в восторге, семья также сделала уютный пикник на природе, где лакомилась фруктами, пела под гитару и просто наслаждалась временем друг с другом. Стоит отметить, что за время карантина в семье Галичей произошли незаметные изменения: Женя изменил прическу и отпустил длину волос, Валерия изменила цвет волос и из блондинки стала брюнеткой, а дети – Ева и Даниил – заметно подросли. Старшей дочери сейчас около 8 лет, а сыну – 4.

Семейная фотосессия Жени Галича: фото / stproduct.photo