Кожне з цих імен має багату історію, власне значення та унікальну енергетику, яка впливає на характер своєї власниці. Про це детальніше – розповідає 24 Канал.

Мія

За однією з версій, це ім'я має скандинавське походження та означає "непокірна". Раніше так називали дівчат, коли хотіли продемонструвати велику любов до них. У сучасному світі жінки з таким іменем відрізняються наполегливістю, рішучістю та водночас ніжністю й тендітністю. Мії мають добре розвинену інтуїцію, тому завжди роблять правильний вибір.

Теона

Це ім'я має давньогрецьке походження та означає "божественна". Його власниці ще з дитинства відзначаються допитливістю, високим інтелектом і бажанням бути першими в усьому, за що беруться. Вони володіють аналітичним розумом, вміють бачити суть речей і не бояться брати на себе відповідальність. У дорослому віці Теони часто стають успішними лідерками, новаторками або натхненницями для свого оточення.

Майя

У давньоримській міфології Майя – богиня весни й родючості, а в перекладі з санскриту це ім'я означає "ілюзія" або "магія". Також його часто асоціюють із травневим теплом і розквітом природи. Представниці цього імені зазвичай є життєрадісними, відкритими й дуже сонячними людьми. Майї легко заводять нові знайомства й надихають інших своєю позитивною енергією.

Єва

Ім'я Єва походить з давньоєврейської мови і є одним з найдавніших у світі. Воно означає "та, хто дає життя". Єви точно знають, чого хочуть від життя, і вміють досягати своїх цілей завдяки наполегливості та гнучкому розуму. Такі жінки мають природну грацію й стиль, що робить їх помітними в будь-якому товаристві.

Даяна

Це ім'я має кілька версій походження: перша – з латинської мови та означає "божественна", друга – від давньоєврейського варіанту Даян, що перекладається як "Бог – суддя", третя – з тюркської мови та трактується як "мандрівниця". У сучасному світі так називають рішучих жінок, які завжди борються за справедливість.

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