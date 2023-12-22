Як назвати дівчинку в 2024 році: прості та зрозумілі кожному імена

Людина найчастіше чує своє ім'я, тому воно повинно подобатися та не викликати негативу. Інакше дитині доведеться чекати мінімум повноліття, щоб його змінити.

Тому дорослі мають виважено поставитися до питання вибору імені, аби не прогадати. До речі, є красиві імена для дівчаток, які, хоча не слов'янського походження, але вже давно вкоренилися в Україні. Добірку таких – зібрав 24 Канал.

Вау 7 найдавніших українських імен для дівчаток

Красиві жіночі імена: перелік і значення

Інна – красиве ім'я, яке виникло від латинського слова inno зі значенням "плавати" або "протікати". Деякі трактують це ім'я як "бурхливий потік".

Ксенія дуже гарно звучить та має кілька версій походження. За першою – воно утворилося у Давній Греції та звучало Аксінья. А за другою – Ксенія з'явилося від грецького ймення Поліксенія.

Христина з'явилося від латинського ймення Christianus. На українську мову воно перекладається як "християнка", "присвячена Христу". До речі, форма імені Christina виникла саме у Греції.

Анастасія має давньогрецьке коріння. Його значення "повернена до життя". Це жіночий варіант чоловічого імені Анастас. Тлумачиться як "неділя".

Ірина – жіноче ім'я, яке з'явилося в Давній Греції. Більшість дослідників схиляється до думки, що Ірина (а тоді казали Айрена) виникло від давньогрецької богині миру та спокою.

Тетяна має різні версії походження. Найпопулярнішим варіантом є, що ймення виникло у Давньому Римі від чоловічого – Татій. А за другою версією, ім'я з'явилося від грецької мови. Воно означає "засновниця".

Нещодавно ми готували добірку імен для хлопчиків на грудень. Там дуже красиві варіанти.