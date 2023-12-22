Поэтому взрослые должны серьезно отнестись к вопросу выбора имени, чтобы не прогадать. Кстати, есть красивые имена для девочек, которые хотя не славянского происхождения, но уже давно укоренились в Украине. Подборку таких – собрал 24 Канал.

Вау 7 самых древних украинских имен для девочек

Красивые женские имена: список и значение

Инна – красивое имя, возникшее от латинского слова inno со значением "плавать" или "протекать". Некоторые трактуют это имя как "бурный поток".

Ксения очень хорошо звучит и имеет несколько версий происхождения. По первой – оно образовалось в Древней Греции и звучало Аксинья. А за второй – Ксения появилось от греческого имени Поликсения.

Кристина появилось от латинского имени Christianus. На украинский язык оно переводится как "христианка", "посвящённая Христу". Кстати, форма имени Christina возникла именно в Греции.

Анастасия имеет древнегреческие корни. Его значение "возвращенная к жизни". Это женский вариант мужского имени Анастас. Объясняется как "воскресенье".

Ирина – женское имя, появившееся в Древней Греции. Большинство исследователей склоняются к мнению, что Ирина (а тогда говорили Айрена) возникло от древнегреческой богини мира и покоя.

Татьяна имеет разные версии происхождения. Самым популярным вариантом является то, что имя возникло в Древнем Риме от мужского – Татий. А по второй версии, имя появилось от греческого языка. Оно означает "основательница".

Недавно мы готовили подборку имен для мальчиков на декабрь. Там очень красивые варианты.