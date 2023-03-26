Котра зараз година: українці перевели годинники на літній час
У ніч з 25 на 26 березня українці перейшли на літній час. Традиційно стрілки годинника перевели на одну годину вперед, через що час сну скоротився.
Вже понад 40 років в Україні двічі на рік переводять годинники. Причиною цьому є економія електроенергії та існування традиції відповідності біологічного часу до календарного часу, повідомляє 24 Канал.
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Котра зараз година
Сучасні гаджети, серед яких Android та iOS, самостійно оновлюються та переходять на літній час. А на механічному годиннику перевести час потрібно самостійно.
Традиційно перехід на літній час відбувається в останню неділю березня. Тож 26 березня о 3:00 стрілки годинників перевели на годину вперед.Точний час зараз дивіться тут
Як адаптуватися до переведення годинників
Переведення годинників – стрес для організму. Щоб швидше звикнути та при цьому добре почуватися, варто дотримуватися кількох простих порад.
- Щонайменше за годину до сну не користуйтеся гаджетами.
- Лягайте спати на 15-30 хвилин раніше, ніж звикли.
- Перед сном не споживайте чай, каву чи алкогольні напої.
- Намагайтеся дотриматися збалансованого та здорового харчування, пийте багато води.
- Перед сном обов'язково провітрюйте кімнату.
Дотримуватися цих правил варто не лише, щоб швидше адаптуватися до зміни часу, але й для покращення самопочуття, відновлення організму.