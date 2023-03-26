Котра зараз година: українці перевели годинники на літній час

У ніч з 25 на 26 березня українці перейшли на літній час. Традиційно стрілки годинника перевели на одну годину вперед, через що час сну скоротився.

Вже понад 40 років в Україні двічі на рік переводять годинники. Причиною цьому є економія електроенергії та існування традиції відповідності біологічного часу до календарного часу, повідомляє 24 Канал.

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Котра зараз година

Сучасні гаджети, серед яких Android та iOS, самостійно оновлюються та переходять на літній час. А на механічному годиннику перевести час потрібно самостійно.

Традиційно перехід на літній час відбувається в останню неділю березня. Тож 26 березня о 3:00 стрілки годинників перевели на годину вперед.

Як адаптуватися до переведення годинників

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Переведення годинників – стрес для організму. Щоб швидше звикнути та при цьому добре почуватися, варто дотримуватися кількох простих порад.

Щонайменше за годину до сну не користуйтеся гаджетами.

Лягайте спати на 15-30 хвилин раніше, ніж звикли.

Перед сном не споживайте чай, каву чи алкогольні напої.

Намагайтеся дотриматися збалансованого та здорового харчування, пийте багато води.

Перед сном обов'язково провітрюйте кімнату.

Дотримуватися цих правил варто не лише, щоб швидше адаптуватися до зміни часу, але й для покращення самопочуття, відновлення організму.