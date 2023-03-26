Котра зараз година: українці перевели годинники на літній час

26 березня 2023, 05:00
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У ніч з 25 на 26 березня українці перейшли на літній час. Традиційно стрілки годинника перевели на одну годину вперед, через що час сну скоротився.

Вже понад 40 років в Україні двічі на рік переводять годинники. Причиною цьому є економія електроенергії та існування традиції відповідності біологічного часу до календарного часу, повідомляє 24 Канал.

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Котра зараз година

Сучасні гаджети, серед яких Android та iOS, самостійно оновлюються та переходять на літній час. А на механічному годиннику перевести час потрібно самостійно. 

Традиційно перехід на літній час відбувається в останню неділю березня. Тож 26 березня о 3:00 стрілки годинників перевели на годину вперед.

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Як адаптуватися до переведення годинників 

Переведення годинників – стрес для організму. Щоб швидше звикнути та при цьому добре почуватися, варто дотримуватися кількох простих порад. 

  • Щонайменше за годину до сну не користуйтеся гаджетами.
  • Лягайте спати на 15-30 хвилин раніше, ніж звикли. 
  • Перед сном не споживайте чай, каву чи алкогольні напої.
  • Намагайтеся дотриматися збалансованого та здорового харчування, пийте багато води. 
  • Перед сном обов'язково провітрюйте кімнату. 

Дотримуватися цих правил варто не лише, щоб швидше адаптуватися до зміни часу, але й для покращення самопочуття, відновлення організму. 

Автор: Христина Кобак