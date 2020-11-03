Голлівудська актриса Кортні Кокс днями розсмішила мережу. Кінозірка опублікувала селфі, на якому постала з новою стрижкою та маніяком з культового фільму "Крик".

Нове фото Кортні Кокс

Знімок Кортні Кокс опублікувала в інстаграмі, де всі знаменитості масово презентують кадри з Геловіну. Актриса також не відстала від тренду мережі та показала, як вона зустріла містичне свято.

Цікаво Фільм "Крик" матиме продовження: наскільки змінились актори культової стрічки

Перед камерою представниця Голлівуду позувала з короткою нерівною гривкою. Обличчя Кортні Кокс зробила наляканим, адже позаду неї стояв культовий маніяк з фільму "Крик". Чоловік в масці тримав ножиці в руках.

Тільки не чубчик!– написала Кортні Кокс до фото, чим розсмішила мережу.

Що відомо про зйомки "Крик 5"

Ще у березні 2020 року представники Голлівуду офіційно підтвердили: 5 частині "Крику" бути! Режисерські крісла займуть Метт Беттінеллі-Олпін і Тайлер Джиллетт. А от сценарист Кевін Вільямсон, який створив діалоги попередніх частин комедійного хорору, займе крісло виконавчого продюсера.

Наразі деталей стрічки не розголошують. У ЗМІ підозрюють, що у містечко Вудсборо знов повернеться безжальний маніяк, яких полюватиме на Сінді Прескот. Раніше дівчині вдавалось втекти від вбивці, однак з роками він міг змінити тактику.

Перезапуск франшизи вже привернула увагу мільйонів кіноманів. Все тому, що глядачі зможуть побачити продовження улюбленого проєкту, але й головних акторів "Крику":

Нів Кемпбелл – Сідні Прескот

Кортні Кокс – Гейл Везерс

Девід Аркетт – шериф Дьюі Райлі

Коли ж очікувати на прем'єру фільму "Крик 5", наразі невідомо. Поки зйомки стрічки не розпочались.