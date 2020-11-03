Голливудская актриса Кортни Кокс на днях рассмешила сеть. Кинозвезда опубликовала Селфи, на котором появилась с новой стрижкой и маньяком из культового фильма "Крик".

Новое фото Кортни Кокс

Снимок Кортни Кокс опубликовала в инстаграм, где все знаменитости массово презентуют кадры с Хэллоуина. Актриса также не отстала от тренда сети и показала, как она встретила мистический праздник.

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Перед камерой представительница Голливуда позировала с короткой неровной челкой. Лицо Кортни Кокс сделала напуганным, ведь позади нее стоял культовый маньяк из фильма "Крик". Мужчина в маске держал ножницы в руках.

Только не челка, – написала Кортни Кокс к фото, чем рассмешила сеть.

Что известно о съемках "Крик 5"

Еще в марте 2020 представители Голливуда официально подтвердили: 5 части "Крика" быть! Режиссерские кресла займут Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт. А вот сценарист Кевин Уильямсон, который создал диалоги предыдущих частей комедийного хоррора, займет кресло исполнительного продюсера.

Сейчас деталей ленты не разглашают. В СМИ подозревают, что в городок Вудсборо вновь вернется безжалостный маньяк, который охотиться на Синди Прескотт. Ранее девушке удавалось убежать от убийцы, однако с годами он мог изменить тактику.

Перезапуск франшизы уже привлек внимание миллионов киноманов. Все потому, что зрители смогут увидеть продолжение любимого проекта и главных актеров "Крика":

Нив Кэмпбелл – Сидни Прескотт

Кортни Кокс – Гейл Уэзерс

Дэвид Аркетт – шериф Дьюи Райли

Когда же ожидать премьеру фильма "Крик 5", пока неизвестно. Пока съемки ленты не начались.