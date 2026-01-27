Вони додають об'єму, легко укладаються за кілька хвилин і підходять більшості жінок, незалежно від типу волосся та способу життя. Така зачіска дозволяє виглядати елегантно і доглянуто щодня без зайвого стресу. Про це пише видання Vogue.

Які короткі стрижки підійдуть для жінок за 50 років?

Піксі – це зачіска з вкороченими боками та трохи довшим волоссям на маківці. Вона додає волоссю об'єм і створює ефект густоти, при цьому не вимагає багато часу для укладки.

Стрижка піксі / Фото з Pinterest

Видання John Frieda також рекомендує кроп для жінок – це більш сміливий варіант короткої стрижки. Вона має чітку лінію на лобі й текстурований верхом, які візуально подовжують обличчя і створюють ефект ліфтингу. Водночас варто пам'ятати, що ця стрижка потребує регулярної корекції.

Приклад короткої стрижки / Фото з Pinterest

Каскад на короткому волоссі створює легкий, об'ємний і рухливий ефект, м'яко обрамляючи обличчя. Стрижка виконується шарами, які плавно переходять один в одного. Цей варіант є універсальним, оскільки підходить для будь-якої форми обличчя – круглого, овального, квадратного чи трикутного, а також для різних типів волосся – тонкого, густого або кучерявого.

Каскад на короткому волоссі / Фото з Pinterest

Каре – це безпрограшна класика, яка актуальна у будь-якому віці. Цю зачіску легко впізнати за рівним зрізом по всьому периметру волосся. Однакова довжина, зазвичай до підборіддя або трохи нижче, створює чітку лінію, завдяки якій тонке чи рідке волосся виглядає густішим. Попри те, що найкраще каре підходить для овального та квадратного обличчя, форму можна скоригувати індивідуально.

Стрижка каре / Фото з Pinterest

Боб – стильна стрижка з м'якою градацією, де передні пасма довші, а ззаду волосся коротше. Цей плавний перехід створює акуратну форму та підкреслює риси обличчя. Така зачіска не потребує складного догляду, легко вкладається і виглядає однаково стильно на прямому, хвилястому та кучерявому волоссі.

Стрижка боб / Фото з Pinterest

Які є поради з догляду за зрілим волоссям?