Нехай життя буде яскравим і насиченим: короткі привітання з днем народження своїми словами

Для кожної людини день свого народження є особливим. У це свято завжди хочеться почути найтепліші побажання від найближчих.

24 Канал підготував короткі привітання з днем народження у прозі й картинках, які ви можете надіслати своїм рідним. Подаруйте іменинникам позитивні емоції та гарний настрій.

Дивіться також Від щирого серця: 100 найкращих привітань з днем народження жінці у прозі й картинках

Короткі привітання з днем народження своїми словами і в картинках

Вітаю з днем народження! Бажаю завжди мати гарний настрій, цінувати кожен новий день, кохати та бути коханим.

***

Бажаю, щоб не тільки в день народження, а й щоденно твоє серце зігрівали щастя, радість та щирі почуття.

Привітання з днем народження 2026 / Колаж LifeStyle 24

***

Від щирого серця вітаю з днем народження! Нехай серце твоє повниться піснями, душа – приємним спокоєм, а дім – злагодою та любов'ю! Міцного здоров'я тобі на довгі літа!

***

Бажаю тобі щастя й безмежного кохання, гармонії й процвітання. Нехай все задумане здійсниться!

***

Нехай у день народження збудуться найкращі мрії, виникнуть сміливі плани, втіляться рішучі задуми! Добра та процвітання!

Привітання з днем народження 2026 / Колаж LifeStyle 24

***

В день народження зичу найміцнішого здоров'я та щасливих років життя. Бажаю з радістю зустрічати кожен день, мати вдосталь грошей та отримувати насолоду від повсякдення.

***

З днем народження! Бажаю любові та простого людського щастя, побільше грошей та міцного здоров'я. Нехай кожен день дарує нові можливості та приємні сюрпризи!

***

Бажаємо щастя, безмежного, як море! Щоб яскраві спогади огортали теплими хвилями. Й серце билося від захоплення та натхнення. Вітаємо з днем народження.

Привітання з днем народження 2026 / Колаж LifeStyle 24

***

Вітаю з днем народження. Щиро бажаю займатися улюбленою справою, насолоджуватися життям, трішки витати у хмарах, але не забувати про чудову землю.

***

Нехай яскраве сонячне проміння осяває тебе своїм теплом. Нехай на душі завжди буде легко і приємно, а в серці палає пристрасний вогник любові.

***

З днем народження! Хай ваше життя буде квітучим, як райський сад! Нехай вас чекає щире кохання, добробут, яскраве та насичене життя, гарні друзі та улюблена справа!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.