Нехай життя буде яскравим і насиченим: короткі привітання з днем народження своїми словами
- 24 Канал підготував короткі привітання з днем народження у прозі й картинках для надсилання рідним.
- Вітання містять побажання щастя, любові, здоров'я і здійснення мрій.
Для кожної людини день свого народження є особливим. У це свято завжди хочеться почути найтепліші побажання від найближчих.
24 Канал підготував короткі привітання з днем народження у прозі й картинках, які ви можете надіслати своїм рідним. Подаруйте іменинникам позитивні емоції та гарний настрій.
Дивіться також Від щирого серця: 100 найкращих привітань з днем народження жінці у прозі й картинках
Короткі привітання з днем народження своїми словами і в картинках
Вітаю з днем народження! Бажаю завжди мати гарний настрій, цінувати кожен новий день, кохати та бути коханим.
***
Бажаю, щоб не тільки в день народження, а й щоденно твоє серце зігрівали щастя, радість та щирі почуття.
***
Від щирого серця вітаю з днем народження! Нехай серце твоє повниться піснями, душа – приємним спокоєм, а дім – злагодою та любов'ю! Міцного здоров'я тобі на довгі літа!
***
Бажаю тобі щастя й безмежного кохання, гармонії й процвітання. Нехай все задумане здійсниться!
***
Нехай у день народження збудуться найкращі мрії, виникнуть сміливі плани, втіляться рішучі задуми! Добра та процвітання!
***
В день народження зичу найміцнішого здоров'я та щасливих років життя. Бажаю з радістю зустрічати кожен день, мати вдосталь грошей та отримувати насолоду від повсякдення.
***
З днем народження! Бажаю любові та простого людського щастя, побільше грошей та міцного здоров'я. Нехай кожен день дарує нові можливості та приємні сюрпризи!
***
Бажаємо щастя, безмежного, як море! Щоб яскраві спогади огортали теплими хвилями. Й серце билося від захоплення та натхнення. Вітаємо з днем народження.
***
Вітаю з днем народження. Щиро бажаю займатися улюбленою справою, насолоджуватися життям, трішки витати у хмарах, але не забувати про чудову землю.
***
Нехай яскраве сонячне проміння осяває тебе своїм теплом. Нехай на душі завжди буде легко і приємно, а в серці палає пристрасний вогник любові.
***
З днем народження! Хай ваше життя буде квітучим, як райський сад! Нехай вас чекає щире кохання, добробут, яскраве та насичене життя, гарні друзі та улюблена справа!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.