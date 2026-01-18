24 Канал подготовил короткие поздравления с днем рождения в прозе и картинках, которые вы можете отправить своим родным. Подарите именинникам положительные эмоции и хорошее настроение.

Короткие поздравления с днем рождения своими словами и в картинках

Поздравляю с днем рождения! Желаю всегда иметь хорошее настроение, ценить каждый новый день, любить и быть любимым.

***

Желаю, чтобы не только в день рождения, но и ежедневно твое сердце согревали счастье, радость и искренние чувства.

Поздравления с днем рождения 2026 / Коллаж LifeStyle 24

***

От всей души поздравляю с днем рождения! Пусть сердце твое полнится песнями, душа – приятным спокойствием, а дом – согласием и любовью! Крепкого здоровья тебе на долгие годы!

***

Желаю тебе счастья и безграничной любви, гармонии и процветания. Пусть все задуманное осуществится!

***

Пусть в день рождения сбудутся лучшие мечты, возникнут смелые планы, воплотятся решительные замыслы! Добра и процветания!

Поздравления с днем рождения 2026 / Коллаж LifeStyle 24

***

В день рождения желаю крепкого здоровья и счастливых лет жизни. Желаю с радостью встречать каждый день, иметь достаточно денег и получать наслаждение от повседневности.

***

С днем рождения! Желаю любви и простого человеческого счастья, побольше денег и крепкого здоровья. Пусть каждый день дарит новые возможности и приятные сюрпризы!

***

Желаем счастья, безграничного, как море! Чтобы яркие воспоминания окутывали теплыми волнами. И сердце билось от восторга и вдохновения. Поздравляем с днем рождения.

Поздравления с днем рождения 2026 / Коллаж LifeStyle 24

***

Поздравляю с днем рождения. Искренне желаю заниматься любимым делом, наслаждаться жизнью, немного витать в облаках, но не забывать о прекрасной земле.

***

Пусть яркие солнечные лучи озаряют тебя своим теплом. Пусть на душе всегда будет легко и приятно, а в сердце пылает страстный огонек любви.

***

С днем рождения! Пусть ваша жизнь будет цветущей, как райский сад! Пусть вас ждет искренняя любовь, благополучие, яркая и насыщенная жизнь, хорошие друзья и любимое дело!

Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.