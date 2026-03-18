24 Канал зібрав для вас добірку лаконічних побажань для різних життєвих моментів. Вони достатньо короткі, але водночас змістовні, щоб викликати усмішку у ваших найрідніших. Обирайте те, що відгукується вам сьогодні, і надсилайте побажання найближчим у Viber.

Не пропустіть 50 універсальних побажань на кожен день: щирі слова у картинках і прозі

Короткі побажання доброго ранку та гарного дня

Бадьорого ранку! Нехай кава додасть сил, а день принесе лише добрі новини та приємні зустрічі. Встигни все задумане і залиш час для усмішки!

Вдалого дня! Нехай кожна справа вирішується легко, а люди навколо тільки надихають. Тримай позитивну хвилю і нехай усе вдається з першого разу.

Гарного настрою на весь день! Бажаю, щоб сьогоднішній дедлайн був легким, а приводів для радості було значно більше, ніж дрібних турбот. Успіхів!

Чудового продовження дня! Нехай обід буде смачним, а робота – продуктивною. Пам'ятай, що ти робиш круті речі, тож нехай усе йде за планом!

Побажання гарного дня / Колаж 24 Каналу

Щирі привітання з днем народження для Viber

З днем народження! Бажаю, щоб життя було схоже на захопливу подорож. Нехай поруч з тобою завжди будуть рідні люди!

Вітаю зі святом! Бажаю невичерпної енергії для всіх мрій і планів. Нехай кожен новий рік приносить більше можливостей, ніж ти очікуєш.

Щиро вітаю з днем народження! Бажаю здоров'я, внутрішньої гармонії та мільйон приводів для радості!

Вітаю з днем народження! Бажаю, щоб удача завжди ходила за тобою "хвостиком", а всі цілі досягалися без зайвих зусиль. Будь щасливим і натхненним щодня!

Привітання з днем народження / Колаж 24 Каналу

Короткі побажання гарного вечора для Viber

Бажаю легкого відпочинку після насиченого дня. Хай усе тривожне залишиться позаду.

Нехай сьогоднішній вечір подарує хвилини тиші й душевного затишку. Добрих емоцій і душевної рівноваги.

Бажаю провести цей вечір у приємній компанії чи наодинці з улюбленими думками. Хай кожна мить буде справжнім відпочинком.

Приємного відпочинку! Нехай твій вечір пройде за улюбленою справою або в колі близьких людей.

Спокійної і тихої ночі! Нехай сон принесе справжнє відновлення, а завтрашній ранок зустріне новими силами та свіжими ідеями. Солодких снів!

Побажання гарного вечора / Колаж 24 Каналу

Короткі побажання гарних вихідних і хорошого настрою

Крутих та безтурботних вихідних! Нехай ці два дні будуть наповнені лише тим, що ти справді любиш. Бажаю перезавантажитися і зарядитися енергією на тиждень вперед!

Бажаю забути про будильники та зобов'язання. Гарного відпочинку!

Веселого суботнього вечора! Нехай цей вікенд запам'ятається чимось особливим!

Бажаю, щоб у ці вихідні ти знайшов свою гармонію і сили для нових звершень!

Побажання гарних вихідних / Колаж 24 Каналу

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок, Побажайко та WishYou.