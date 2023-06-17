8 коротких імен для хлопчиків та дівчаток, які легко запам'ятовуються

Для того, щоб всім було зрозуміло й не виникало зайвих питань, деякі батьки одразу обирають своїм дітям короткі імена. Вони мають свої переваги.

Короткі імена мають просту структуру, що робить їх легкими для вимови. Також їх неважко запам'ятати та не потрібно скорочувати. 24 Канал підкаже найцікавіші варіанти коротких імен для дівчат і хлопців.

До теми Розгадка походження Владислава: що означає це популярне ім'я

Короткі жіночі імена

Лара – це скорочена форма імені Лариса. Походить від однойменного міста в Греції мови. Воно означає "захисна сила дому".

Віра – це одне з тих рідкісних імен, які звучать й перекладаються однаково. Воно утворилось з Греції та означає "віра".

Стосовно імені Адель, то до сьогодні достеменно невідомо, французького чи німецького воно походження. Має значення "благородний рід, родина".

Лейла – це коротке арабське, що трактується як "жінка, котра народилася вночі".

Короткі чоловічі імена

Юрій – чоловіче ім'я, яке є слов’янським варіантом давньогрецького імені Георгій, яке складається з 2 частин: ge – "земля" та ergon – "робота". Тобто, означає "землероб", "плугатар" або "хлібороб".

Для тих, хто хоче максимально коротке ім'я підійде Ян. Вважається, що воно сформувалось від іншого імені Іван. Воно означає "Бог милостивий".

Гліб – ім'я, дотичне до старослов’янських слів "глиба" або "глоба" (жердина). Ім'я утворилось у Скандинавії та означає "улюбленець богів".

Ілля – це слов’янська форма давньоєврейського імені Іліягу. Воно має значення "Яхве – мій Бог".