Перші епізоди 4 сезону "Корони" презентували 15 листопада 2020 року. Досі про проєкт Netflix не припиняють говорити у всіх західних ЗМІ. Так, виконавиця ролі принцеси Діани Емма Коррін пригадала, як потрапила до лікарні під час зйомок нових епізодів.

Емма Коррін потрапила до лікарні під час зйомок: причина

Як актриса зізналась в інтерв'ю Glamour, упродовж 2 місяців зйомки відбувались в Іспанії. Саме там створили кадри, на яких Джош О'Коннор та Емма Коррін відтворили австралійське турне принца Чарльза та Діани в 1983 році. За задумом авторів стрічки, головні герої скупались в басейні, що нашкодило здоров'ю актриси.

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Емма Коррін, яка страждає від астми, мала сильний кашель. Перед виїздом до Великої Британії вона все ж звернулась до іспанської клініки, щоб отримати антибіотики. Та після експрес-обстеження медики госпіталізували актрису через низький рівень кисню у крові.

Я астматик, тому інколи маю кашель. У "Короні" довелося зняти сцену в холодному басейні. Це був найважчий день, бо я справді ледь зігрівала себе, тупцюючи у воді. Ми мали летіти в ту ніч до Великої Британії і заїхали в лікарню за антибіотиками... Мене госпіталізували, – розповіла Емма Коррін.

Окрім цього, актриса пригадала, що іспанські медсестри впізнали її. Зірці "Корони" запропонували одягнути коробку, щоб інші пацієнти не здогадались, що Емма Коррін потрапила до шпиталю.

"Я пам'ятаю, як медсестри сказали мені ламаною англійською: "Ми знаємо, що ви граєте принцесу Діану. Хочете, ми одягнемо вам на голову картонний пакет, щоб ніхто вас не впізнав?" – згадала курйозну історію Емма Коррін.

Що відомо про 4 сезон "Корони"

Серіал "Корона" став одним із найпопулярніших проєктів про королівську родину. Наразі на стрімінговій платформі Netflix презентували 4 сезон стрічки. Він охопив життя представників монархії з 1979 до 1990 року.

За сюжетом, принц Чарльз та Діана одружились. Однак невдовзі після весілля Леді Ді стикається з гіркими реаліями: її шлюб тріщить по шву, а стрес провокує булімію. Водночас у палаці теж не все спокійно, адже Єлизавета ІІ і Маргарет Тетчер мають кардинально різні погляди на політичні питання. До чого призведе суперечка двох впливових жінок – глядачі довідаються у нових серіях "Корони".

"Корона" 4 сазон: дивіться трейлер до серіалу