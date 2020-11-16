Первые эпизоды 4 сезона "Короны" презентовали 15 ноября 2020 года. До сих пор о проекте Netflix не прекращают говорить во всех западных СМИ. Да, исполнительница роли принцессы Дианы Эмма Коррин вспомнила, как попала в больницу во время съемок новых эпизодов.

Эмма Коррин попала в больницу во время съемок: причина

Как актриса призналась в интервью Glamour, в течение 2 месяцев съемки проходили в Испании. Там создали кадры, на которых Джош О'Коннор и Эмма Коррин воссоздали австралийское турне принца Чарльза и Дианы в 1983 году. По замыслу авторов ленты, главные герои искупались в бассейне, что навредило здоровью актрисы.

Смотрите также Звезды "Короны" воссоздали легендарное фото принца Чарльза и принцессы Дианы

Эмма Коррин, которая страдает от астмы, имела сильный кашель. Перед выездом в Великобританию она все же обратилась в испанскую клинику, чтобы получить антибиотики. И после экспресс-обследования медики госпитализировали актрису из-за низкого уровня кислорода в крови.

Я астматик, поэтому иногда есть кашель. В "Короне" пришлось снять сцену в холодном бассейне. Это был тяжелый день, я действительно едва согревала себя, топчась в воде. Мы должны были лететь в ту ночь в Великобританию и заехали в больницу за антибиотиками... Меня госпитализировали,

– рассказала Эмма Коррин.

Кроме этого, актриса вспомнила, что испанские медсестры узнали ее. Звезде "Короны" предложили надеть коробку, чтобы другие пациенты не догадались, что Эмма Коррин попала в больницу.

"Я помню, как медсестры сказали мне на ломаном английском: "Мы знаем, что вы играете принцессу Диану. Хотите, мы наденем вам на голову картонный пакет, чтобы никто вас не узнал?" – вспомнила курьезную историю Эмма Коррин.

Что известно о 4 сезоне "Короны"

Сериал "Корона" стал одним из самых популярных проектов о королевской семье. Сейчас на стриминговой платформе Netflix представили 4 сезон ленты. Он охватил жизни представителей монархии с 1979 до 1990 года.

По сюжету, принц Чарльз и Диана поженились. Однако вскоре после свадьбы Леди Ди сталкивается с горькими реалиями: ее брак трещит по шву, а стресс провоцирует булимию. В то же время во дворце тоже не все спокойно, ведь Елизавета II и Маргарет Тэтчер имеют кардинально разные взгляды на политические вопросы. К чему приведет спор двух влиятельных женщин – зрители узнают в новых сериях "Короны".

"Корона" 4 сезон: смотрите трейлер к сериалу