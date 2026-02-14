Для такої важливої ​​події королева Летиція обрала стриманий, але дуже вишуканий образ, який ідеально відповідає настрою заходу. Кадри з робочого візиту вже опубліковані на офіційній сторінці іспанської королівської родини в інстаграмі.

Що одягнула королева Летиція?

Королева Летиція одягнула стильний чорно-білий комбінезон від іспанської дизайнерки Teresa Helbig, яка вже не вперше з'являється в її гардеробі. Верхня світла частина вбрання ЇЇ Величності привертає увагу своїм витонченим кроєм з легкими вікторіанськими мотивами.

Вона прикрашена акуратними складками, ніжними рюшами та темними гудзиками, що створюють гарний візуальний контраст, а довгі рукави гармонійно завершуються манжетами. Нижня частина комбінезона представлена ​​широкими чорними кюлотами, які роблять цей образ не тільки сучасним, але й дуже зручним.

Образ королеви Летиції на заході в Мадриді / Фото Getty Images

Щоб зробити витончений акцент на талії, Летиція використала вузький чорний шкіряний ремінець з невеликою срібною пряжкою. Свій аутфіт королева Іспанії чудово доповнила елегантними чорними чоботами на середніх підборах.

З прикрас ЇЇ Величність віддала перевагу абсолютному мінімалізму, щоб не перевантажувати строгий образ. Так, вона одягла лише свою улюблену повсякденну каблучку і діамантові сережки.

Що відомо про захід, який відвідала королева Летиція?