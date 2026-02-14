Для такої важливої події королева Летиція обрала стриманий, але дуже вишуканий образ, який ідеально відповідає настрою заходу. Кадри з робочого візиту вже опубліковані на офіційній сторінці іспанської королівської родини в інстаграмі.
Що одягнула королева Летиція?
Королева Летиція одягнула стильний чорно-білий комбінезон від іспанської дизайнерки Teresa Helbig, яка вже не вперше з'являється в її гардеробі. Верхня світла частина вбрання ЇЇ Величності привертає увагу своїм витонченим кроєм з легкими вікторіанськими мотивами.
Вона прикрашена акуратними складками, ніжними рюшами та темними гудзиками, що створюють гарний візуальний контраст, а довгі рукави гармонійно завершуються манжетами. Нижня частина комбінезона представлена широкими чорними кюлотами, які роблять цей образ не тільки сучасним, але й дуже зручним.
Образ королеви Летиції на заході в Мадриді / Фото Getty Images
Щоб зробити витончений акцент на талії, Летиція використала вузький чорний шкіряний ремінець з невеликою срібною пряжкою. Свій аутфіт королева Іспанії чудово доповнила елегантними чорними чоботами на середніх підборах.
З прикрас ЇЇ Величність віддала перевагу абсолютному мінімалізму, щоб не перевантажувати строгий образ. Так, вона одягла лише свою улюблену повсякденну каблучку і діамантові сережки.
Що відомо про захід, який відвідала королева Летиція?
Рівно 30 років тому, 14 лютого 1996 року, Іспанію сколихнуло жорстоке вбивство. Тоді член терористичного угруповання ЕТА застрелив 63-річного професора Томаса Вальєнте у його кабінеті в Автономному університеті Мадрида.
Ця трагедія викликала шок по всій країні і започаткувала масовий пацифістський рух "Білих рук".
З нагоди 30-х роковин тих подій король Філіп VI та королева Летиція відвідали місце трагедії. Подружжя оглянуло пам'ятну виставку, поспілкувалося з дітьми вбитого юриста та вшанувало його пам'ять хвилиною мовчання, зауважує видання EL PAIS.
Під час заходу монарх виголосив емоційну промову, у якій згадав історичний рух "Білих рук" і наголосив, що пам'ять про жертви тероризму є обов'язком, який допомагає новим поколінням усвідомити справжню ціну миру та демократії.