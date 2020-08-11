Іспанська королівська родина, здається, не має наміру продовжувати самоізоляцію в палаці. Король Філіп VI з дружиною Летицією та двома доньками вирушив на Майорку.

За даними 24 каналу, 10 серпня літак з представниками королівської родини приземлився на летовищі Майорки. Цього разу в офіційну поїздку король та королева Іспанії взяли з собою 13-річну Софію та 14-річну Леонор. Свою мандрівку королівська родина розпочала з міста Петра, де фотографи зробили чимало ефектних фото.

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Для цього особливого виходу королева Летиція підібрала яскраву літню сукню, яка допомагала їй завжди бути в центрі уваги. Вбрання Її Величність прикрасила поясом, що зробило акцент на стрункій фігурі. А от щодо взуття, то королева надала перевагу улюбленим та зручним босоніжкам на танкетці.



Королева Летиція на Майорці / Фото Getty Images

Та увагу журналістів цього разу привернула не тільки Летиція, але й її молодша донька Софія. Дівчинка травмувала коліно, коли перебувала з батьками на відпочинку в палаці Марівент. За традицією, королівська родина все літо проводить там. Однак цього разу відпустку довелось перервати походом до лікарні, а тепер принцеса Софія пересувається, опираючись на палицю.



Королівська сім'я Іспанії / Фото Getty Images



Король та королева Іспанії з доньками / Фото Getty Images