Традиційно заведено одягати у святкові дні до храму світлий та урочистий одяг, особливо якщо на нас чекає важливе релігійне свято – Великдень.

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У святковий день всі хочуть виглядати ошатно та красиво, тому Fashion 24 підібрав кілька варіантів образів, які можна одягнути до церкви.

Ніжні тони у вбранні

Робіть ставку на світлі чи пастельні кольори: білий, ніжно-рожевий, блакитний, бежевий чи лавандовий. Білий колір символізує чистоту та святість та є найпопулярнішим вибором вбрання на Великдень.

Одяг для жінок

Дівчата та жінки можуть обирати для себе плаття чи спідниці середньої довжини або ж одягати спідниці максі, які зараз є дуже популярними. Сукні обирайте лаконічні, без зайвих вирізів, а до спідниць одягайте блузи чи легкі кардигани. Також можна одягнути вишиту сукню чи сорочку.

Одяг для чоловіків

Чоловікам варто одягнути світлу сорочу з краваткою чи без неї та поєднати верх зі штанами класичного крою. Зверху можна одягнути піджак чи светр. Чоловіки теж можуть замінити сорочку вишиванкою.

Взуття

Жінки можуть обирати туфлі на підборах, чоботи чи лофери, а чоловікам підійдуть класичні туфлі чи мокасини.

Головні убори

Не всі жінки люблять хустки, але якщо ви їх постійно носите до церкви, то й на Великдень підберіть для себе святкову хустину в світлому кольорі.

Аксесуари

Прикраси повинні бути мінімалістичні та стримані. Зробіть ставку на елегантній біжутерії: маленьких сережках, тонких браслетах чи елегантному годиннику.

Пам’ятайте, що одяг до церкви має бути скромним та не відвертим. Таким чином ви не лише підтримаєте дух свята через свій зовнішній вигляд, але й своїм образом відображатимете повагу до релігійних традицій.