Традиционно принято надевать в праздничные дни в храм светлую и торжественную одежду, особенно если нас ждет важный религиозный праздник – Пасха.

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В праздничный день все хотят выглядеть нарядно и красиво, поэтому Fashion 24 подобрал несколько вариантов образов, которые можно надеть в церковь.

Нежные тона в наряде

Делайте ставку на светлые или пастельные цвета: белый, нежно-розовый, голубой, бежевый или лавандовый. Белый цвет символизирует чистоту и святость и является самым популярным выбором наряда на Пасху.

Одежда для женщин

Девушки и женщины могут выбирать для себя платье или юбки средней длины или надевать юбки макси, которые сейчас очень популярны. Платья выбирайте лаконичные, без лишних вырезов, а к юбкам надевайте блузы или легкие кардиганы. Также можно надеть вышитое платье или рубашку.

Одежда для мужчин

Мужчинам стоит надеть светлую рубашку с галстуком или без него и совместить верх с брюками классического кроя. Сверху можно надеть пиджак или свитер. Мужчины тоже могут заменить рубашку вышивкой.

Обувь

Женщины могут выбирать туфли на каблуке, сапоги или лоферы, а мужчинам подойдут классические туфли или мокасины.

Головные уборы

Не все женщины любят платки, но если вы их постоянно носите в церковь, то и на Пасху подберите для себя праздничный платок в светлом цвете.

Аксессуары

Украшения должны быть минималистичные и сдержанные. Сделайте ставку на элегантной бижутерии: маленьких серьгах, тонких браслетах или элегантных часах.

Помните, что одежда в церковь должна быть скромной и не откровенной. Таким образом вы не только поддержите дух праздника через свой внешний вид, но и своим образом будете отражать уважение к религиозным традициям.