Сучасний ритм життя змушує нас постійно бути динамічними, дбати про себе та бути у тренді. І мова йде, зокрема, про сферу кулінарії.

І навіть обожнюючи традиційність, потрібно слідкувати за трендами, технологіями та новинками. І говорячи саме про унікальні нові технології, розповімо, що овочі Bonduelle лінійки Vapeur тепер виготовляються по-іншому. Замість бланшування вони проходять обробку парою, і це дає чимало переваг:

обробка парою дозволяє краще зберегти поживні речовини, тому такі овочі корисніші;

така технологія дозволяє зберегти колір, смак та текстуру свіжих овочів;

вони готуються значно швидше та економлять час, адже достатньо 3 хвилин в мікрохвильовій печі, каструлі чи на пательні.

Лінійка Bonduelle Vapeur – це парові овочі нашвидкуруч, зібрані з найулюбленіших та найпопулярніших комбінацій продуктів.

Не знаєте, що саме приготувати з овочів? Тоді у цьому допоможуть відомі українські кулінарні блогери. Вони зійдуться у челенджі з приготування страв на основі парових овочів від Bonduelle. Хто буде змагатись та що готувати? Більше деталей можна дізнатись на сторінках Bonduelle у соціальних мережах, де, окрім цього, можна знайти авторські рецепти, конкурси та подарунки.

Тож шукайте рецепти на сайті, обирайте улюблені, знайомтесь з лінійкою Vapeur та підписуйтесь на сторінки Bonduelle в Facebook та Instagram!