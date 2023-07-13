Нарешті це станеться: яким 2 знакам зодіаку освідчаться в коханні вже до кінця літа

Літо — прекрасна пора для зародження нових почуттів. Уже незабаром кільком знакам зодіаку освідчаться в коханні.

На кого ж чекає важлива подія, що справді може змінити життя, розповідає 24 Канал. Тож Діви та Терези, приготуйтеся.

До речі 3 знаки зодіаку, які цього тижня зустрінуть своє кохання

Діва

Уже цього місяця близька людина освідчиться вам у коханні. Зробить це так, як ви собі навіть уявити не могли. Тож насолодіться цим моментом та будьте готові щиро відповісти.

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Гороскоп для Дів

Терези

Серпень 2023 року буде для Терезів справді особливим місяцем. Незабаром ваш партнер скаже три заповітні слова. Попереду приємне та щасливе сімейне життя.

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Гороскоп для Терезів