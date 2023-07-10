Життя Тельців, Водоліїв та Раків може приємно змінитися. Народжені під цими знаками люди зустрінуть кохання, пише 24 Канал.
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Тельці
Налагодити особисте життя зовсім скоро зможуть Тельці. Не уникайте нових знайомств, адже зустрінете людину, з якою в майбутньому побудуєте міцні стосунки.
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Раки
Хвиля кохання огорне емоційних та чуйних Раків. Попереду приємне знайомство з тим, хто розумітиме вас з пів слова, оберігатиме та підтримуватиме.
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Водолії
Високі шанси зустріти своє кохання мають Водолії. Головне, не бійтеся бути собою на людях та дозвольте омріяними почуттям увійти у ваше життя.
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