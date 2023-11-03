5 знаків зодіаку, яким сьогодні присниться віщий сон

Віщий сон може приснитися будь-якій людині. Зазвичай такі сновидіння приходять у ніч з четверга на п'ятницю. Вони можуть попереджати про небезпеку або пророкувати зміни у житті.

За словами астрологів, сьогодні віщий сон може приснитися Козорогам, Терезам, Овнам, Скорпіонам та Стрільцям, передає 24 Канал.

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Козоріг

Останній місяць осені буде непростий для вас. Можуть трапитися події, які перевернуть життя з ніг на голову. Особливо варто звернути увагу на сьогоднішній сон. Він попередить вас про небезпеку, яку варто очікувати найближчими днями.

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Терези

Події, які розгортатимуться сьогодні уві сні, можуть неабияк вас заінтригувати. Настільки, що весь наступний день не зможете думати більше ні про що. Проте астрологи радять Тельцям відсторонитися від цієї історії. Так прийдешні новини будуть для вас більш приємними та неочікуваними.

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Овен

Сьогодні вам присниться сон, пов'язаний з роботою. До кінця цього року варто очікувати приємних рішень від шефа. Це може бути як підвищення в посаді, так і збільшення зарплати. Проте все залежить від вашої продуктивності та наполегливості.

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Скорпіон

Найближчим часом вас може зрадити рідна людина. Сьогоднішній сон лише підтвердить найгірший сценарій. Будьте уважними до людей: особливо зверніть увагу на найближче оточення, від якого найменше очікуєте підлості.

Гороскоп для Скорпіонів

Стрілець

Якщо сон сьогодні буде тривожним, зверніть увагу на своє здоров'я. Астрологи радять не зволікати, тож слід вже вранці записатися на огляд до лікаря. Так ви вбережете себе від непоправних наслідків.

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