Астрологи назвали 3 знаки зодіаку, яким не варто позичати комусь гроші. Так вони можуть вберегти себе від скрутної та неприємної ситуації, зазначає 24 Канал.

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Рак

У представників цього знаку зодіаку є проблеми з фінансовою грамотністю, про які вони знають. Проте через свою надмірну доброту інколи позичають гроші навіть малознайомим людям, не задумуючись. Ракам слід уважніше ставитися до зароблених коштів.

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Близнюки

Близьке оточення Близнюків знає, що до них завжди можна звернутися, якщо є фінансові проблеми. Проте астрологи рекомендують пам'ятати, якою тяжкою працею були зароблені гроші, і думати перед тим, як позичити їх комусь.

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Риби

Зазвичай Рибам гріх скаржитися на брак коштів. А от боржників у представників цього знаку зодіаку вистачає. Часто вони позичають комусь великі суми грошей, а коли згадують про це – вже стає пізно.

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