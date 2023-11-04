Астрологи назвали 3 знака зодиака, которым не стоит занимать кому-то деньги. Так они могут уберечь себя от тяжелой и неприятной ситуации, отмечает 24 Канал.

Кстати говоря 3 знака зодиака, которые к концу осени сказочно разбогатеют

Рак

У представителей этого знака зодиака есть проблемы с финансовой грамотностью, о которых они знают. Однако из-за своей чрезмерной доброты иногда одалживают деньги даже малознакомым людям, не задумываясь. Ракам следует внимательнее относиться к заработанным средствам.

Гороскоп для Раков

Близнецы

Близкое окружение Близнецов знает, что к ним всегда можно обратиться, если есть финансовые проблемы. Однако астрологи рекомендуют помнить, каким тяжелым трудом были заработаны деньги, и думать перед тем, как одолжить их кому-то.

Гороскоп для Близнецов

Рыбы

Обычно Рыбам грех жаловаться на нехватку средств. А вот должников у представителей этого знака зодиака хватает. Часто они одалживают кому-то большие суммы денег, а когда вспоминают об этом – уже становится поздно.

Гороскоп для Рыб