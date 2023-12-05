Коли українці колядуватимуть цього року: дати за новим церковним календарем

Українці зберігають та цінують свої традиції. Тому щороку у період зимових свят колядують і щедрують. Збираються всією сім'єю або з друзями та йдуть до родичів чи знайомих.

1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новий церковний календар. Тому тепер українці колядуватимуть та щедруватимуть не тоді, коли звикли, зазначає 24 Канал.

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Коли цього року колядуватимуть

За традицією, колядувати починають на Святий вечір. Цього року українці зберуться за великим сімейним столом 24 грудня. Зазвичай колядки співають три дні. Однак, це дозволяється робити до Водохреща, яке тепер святкуватимуть 6 січня. До речі, на заході України люди колядують довше – до Стрітення. У 2024 році його будуть відзначати 2 лютого.

Найчастіше колядувати ходять діти. Адже батьки намагаються розповідати їм про цю чудову українську традицію. Сповіщають про народження Ісуса Христа й чоловіки. А в деяких областях України колядують і жінки. Люди у піснях прославляють Ісуса Христа, а також бажають господарям дому достатку, щастя, здоров'я та хорошого врожаю наступного року.

Колядування в Україні / Фото з відкритих джерел

Як з'явилась Коляда

Люди ходили колядувати ще до хрещення Київської Русі. Кажуть, що традиція зародилася за часів язичництва. Колядою називається давньоукраїнська богиня неба. Історія каже, що вона щороку у найдовшу ніч зими народжує нове сонце – Божича. А богиня Мара намагається завадити Коляді.

Не дарма деякі люди перевдягаються в козу, коли колядують. Адже Коляда перетворювалася на цю тварину, аби втекти від Мари. Раніше колядникам давали млинці, кутю, горішки, пряники та інші солодощі. А дорослих пригощали наливкою. Цікаво, що дарувати гроші не можна було. Хоча у наш час така традиція існує.