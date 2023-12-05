1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новый церковный календарь. Поэтому теперь украинцы будут колядовать и щедровать не тогда, когда привыкли, отмечает 24 Канал.

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Когда в этом году будут колядовать

По традиции колядовать начинают на Сочельник. В этом году украинцы соберутся за большим семейным столом 24 декабря. Обычно колядки поют три дня. Однако это разрешается делать к Крещению, которое теперь будут праздновать 6 января. Кстати, на западе Украины люди колядуют дольше – до Сретения. В 2024 году его будут отмечать 2 февраля.

Чаще всего колядовать ходят дети. Ведь родители пытаются рассказывать им об этой замечательной украинской традиции. Извещают о рождении Иисуса Христа и мужчины. А в некоторых областях Украины колядуют и женщины. Люди в песнях прославляют Иисуса Христа, а также желают хозяевам дома изобилия, счастья, здоровья и хорошего урожая в следующем году.

Колядование в Украине / Фото из открытых источников

Как появилась Коляда

Люди ходили колядовать еще до крещения Киевской Руси. Говорят, что традиция зародилась во времена язычества. Колядой называется древнеукраинская богиня неба. История говорит, что она ежегодно в самую длинную ночь зимы рождает новое солнце – Божича. А богиня Мара пытается помешать Коляде.

Не зря некоторые люди переодеваются в козу, когда колядуют. Ведь Коляда превращалась в это животное, чтобы убежать от Мары. Раньше колядникам давали блины, кутью, орешки, пряники и другие сладости. А взрослых угощали наливкой. Интересно, что дарить деньги было нельзя. Хотя в настоящее время такая традиция существует.