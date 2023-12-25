До наших часів збереглося безліч красивих колядок, також з'являються нові, зокрема про війну в Україні та мир. Адже вже дуже хочеться святкувати новорічні та різдвяні свята всією родиною, без тривог та ракет.

Важливо Православний календар на грудень: нові дати головних церковних свят цього місяця

24 Канал підготував добірку українських колядок для дітей та дорослих. Прийшов час їх вивчати, ходити по хатах рідних та бажати господарям щастя в прийдешньому році.

Колядки для дорослих

"Тиха ніч"

Тиха ніч, свята ніч!

Ясність б’є від зірниць.

Дитинонька Пресвята,

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім сні.

Тиха ніч, свята ніч!

Ой, зітри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов’ю спас,

Вітай нам, святе Дитя!

Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б’є,

В людськім тілі Божий Син

Прийшов нині в Вифлеєм,

Щоб спасти цілий світ.

Тиха ніч, свята ніч!

Зірка сяє ясна,

Потішає серця,

Величає Христа.

Дитя святе, як зоря,

Нам світи, зоря ясна!

"Дзвонять дзвони"

Дзвонять дзвони

По усій землі,

До яскини поспішають

Пастушки малі.

До яскини поспішають,

І Дитятко всі вітають

Пастушки малі.

Зірка на нічному небі

Осяйна зійшла,

Довгожданную новину

Людям принесла.

Довгожданную новину

Про Святу Божу Дитину

Людям принесла.

Дзвонять дзвони:

Встаньте, встаньте,

В Вифлеєм спішіть,

Чисте серце, щиру віру

Богу принесіть.

Чисте серце, щиру віру

І любов свою в офіру

Богу принесіть.

Дзвонять дзвони,

Дзвонять дзвони:

Бог родивсь – не спіть!

Забувайте біль-тривогу,

В Вифлеєм ідіть!

Забувайте біль, тривогу,

Вирушайте у дорогу,

В Вифлеєм спішіть!

В Вифлеємі у стаєнці

Немовля не спить,

Рученята простягає,

Люд благословить.

Рученята простягає,

Ними землю обіймає,

Люд благословить.

"На синім небі"

На синім небі

Зіронька стала,

По всій Вкраїні

Звістку подала.

Що в Віфлеємі,

В стайні низенькій,

Дитя родилось –

Ісус маленький.

Ісус родився,

Ручки складає,

Всіх засмучених

Радо вітає.

Тож перестаньте

Вже сумувати,

Вкраїнські хлопці,

Гожі дівчата.

Дівчата й хлопці,

Всі поклонімся,

В добрій надії

Богу молімся.

Щоб ми діждали

Кращої долі,

Щоб розквітали,

Як квітки в полі.

Колядки для дітей

В гарну днину, в добрий час

Із Різдвом вітаєм вас,

Із Вечерею Святою, веселою колядою.

Хай колядочка лунає

І сніжком хай посіває!

Хай Рік Новий несе в хату

Щастя й радості багато!

***

Застелено стіл скатертиною

І ми усією родиною

Зібралися зірку чекати,

"Христос народився" казати.

Дванадцять ми страв покуштуємо,

Вертепників всіх почастуємо

І з миром свічки запалімо.

Христос народився! Славімо!

Приходять царі із волхвами

Дзвенить коляда між хатами.

Весь радістю світ освітився —

У яслах Христос народився!

***

А хто двері відчиняє,

Щастя тим бажаю!

Щоб жили сто років з гаком

В щасті і любові,

Щоб з народження до смерті

Ви були здорові!

Щоби сонечко сіяло

В серці і на дворі,

І добра було по вінця

В хаті і коморі!

З колядою, колядою

Я біжу без втоми.

Вже мішок гостинців повен,

Поспішу додому!

***

Дай, дядьку, пирога!

Як не даси пирога,

Візьму вола за рога

Та виведу на моріг,

Та виломлю правий ріг.

У ріг буду трубити,

Волом буду робити.

Хвостом буду поганять

Та на гречку орать.

Добрий вечір!

***

Під ногами сніг рипучий,

Вітер стріхи обміта:

Нині день ясний, блискучий —

День народження Христа!