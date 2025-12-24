У сучасних колядках нерідко, замість звичних побажань врожаю, звучать заклики до миру та віра в перемогу України. 24 Канал підготував добірку різдвяних пісень, які об'єднують українців у спільній молитві за рідну країну та воїнів.

Добірка колядок про війну, мир та Україну

"Перемогу нашу чую"

Колядую, колядую,

Перемогу нашу чую!

Хай приходить в кожну хату

Рік щасливий і багатий.

У теплих, сонячних домівках,

Діти хай сміються дзвінко.

Землі зорані боями

Буйно зацвітуть садами,

Оживе хай вся земля,

Без сусіда-москаля!

Знов розквітне Україна

Сильна, вільна і єдина!

"Добрий вечір тобі"

Добрий вечір тобі,

Пане господарю!

Радуйся! Ой радуйся, земле –

Твій народ відродився!

Та берім за зброю,

Та все кулеметну.

Радуйся! Ой радуйся, земле –

Твій народ відродився!

Та женім з Вкраїни

Ворогів проклятих.

Радуйся! Ой радуйся, земле –

Твій народ відродився!

Гей, повстане скоро

Вільна Україна.

Радуйся! Ой радуйся, земле –

Твій народ відродився!

"Зірка яскрава в небі тривожному"

Зірка яскрава в небі тривожному

Вість українцю показує кожному:

Мерехтить кажучи:

"Діва на сіні вже оповила Божу дитину".

Зірці різдвяній в цім боці планети

Зовсім байдужі ворожі ракети.

Хоче наш ворог свято забрати,

Та зоря сяє ясно й завзято.

Зірка освячує Схід благодаттю

І підлягає в окопи солдатів,

Знає, як хочуть в це свято додому,

Знає, що мають кутю вони й втому.

Поки не згасла у темряві ночі,

Раптом солдат піднімає вверх очі,

Видно прохання у сильних очах:

"До перемоги світи, зірко, шлях".

Vitaliia – "Зірка яскрава в небі тривожному": слухайте пісню онлайн

"Святкує Вкраїна, хоч в серці тривога"

Святкує Вкраїна, хоч в серці тривога,

Різдво в Вифлеємі предвічного Бога.

Ослятко зігріло Його рученята,

В дітей українських – сумні оченята.

Втікає родина в Єгипет-чужину,

Лишають родини свою Україну.

Співають колядки в далекому краю

Ісусе маленький – Тебе всі благають.

Дай сили здолати нам Ірода нині,

Дай нам перемогу і мир в Україні.

Хай дзвони Софії увесь світ почує,

Вкраїна не впала, вона колядує.

"Святкує Вкраїна, хоч в серці тривога": слухайте пісню онлайн

"Там во Бахмуті"

Там во Бахмуті,

Де стріли чути,

Де стільки цвіту

Вже полягло…

Враз тихо стало

І залунало:

Христос Родився!

Славімо Його!

Донецька нічка,

Окопна свічка,

І ворогам всім

Лютим на зло,

Стали солдати

Колядувати:

Христос Родився!

Славімо Його!

Під Гуляй Полем

Кутя на столі,

Звіздою небо

Там зацвіло,

Вітер у степу

Водить вертепи:

Христос Родився!

Славімо Його!

У місті Марії

Промінь надії

Десь над Азовом

У небо звело,

Там нас чекають,

Тихо співають:

Христос Родився!

Славімо Його!

Під замком львівським,

На Личаківськім,

Лицарів військо

Спокій знайшло…

Ми ж до Героїв

Із колядою:

Христос Родився!

Славімо Його!

У древньому Римі

Петрик із Криму

Разом зі світом

Славить Різдво,

Юля з Луганська,

Настя з Бердянська:

Христос Родився!

Славімо Його!

А в Тернополі

Маленька Оля

З фронту чекає

Татка свого.

Ручки складає,

Слізки втирає:

Христос Родився!

Славімо Його!

Наша родина

Вся Україна,

І Збройні сили,

І ТРО,

Під Божим стягом

Йдем до звитяги,

Христос Родився!

Славімо Його!

SKYLERR та хор ім. Г. Верьовки – "Там во Бахмуті": слухайте пісню онлайн

Для написання матеріалу використані джерела: сайти "Українські пісні" та "Українські традиції".​​