Яскраві та теплі: 10 найтрендовіших кольорів манікюру, які треба спробувати літом 2023
Джерело:Harper's Bazaar
Коли нарешті настало літо, час задуматись про сезонний манікюр. Експерти вибрали найкращі 10 кольорів, які варто спробувати у цю пору року.
Найкращі кольори літа 2023 гарно пасуватимуть у поєднанні з сумками, аксесуарами та взуттям. Майстри манікюру назвали ті відтінки, що матимуть чудовий вигляд на нігтях та поєднуватимуться з іншими деталями образу.
До слова Маска для шкіри обличчя з полуниці: як зробити у домашніх умовах
Якщо не знаєте, які кольори спробувати – дивіться перелік нижче. Тут зібрані відтінки від яскравих до більш ніжних і пастельних.
Помаранчевий
Відтінок танжело (це фрукт-гібрид танжерина і грейпфрута), що був одним з найбільш популярних на Тижні моди у Парижі. Глянцеве покриття та помаранчевий – бездоганний варіант манікюру.
Трендові кольори манікюру на літо / Фото з інстаграму Бетіни Голдштейн
Лавандовий
Завдяки Тейлор Свіфт та її хіту Lavender Haze лавандовий залишається у всіх трендах. Це пастельний відтінок фіолетового, що матиме гарний вигляд у спекотну пору.
Трендові кольори манікюру на літо / Фото з інстаграму Бетіни Голдштейн
Персиковий
Персиковий манікюр – чудовий вибір для сонячного образу, засмаглого та блискучого. Комбінація з персиковою помадою чи рум'янами теж спрацює на "ура".
Пастельно-рожевий
Це відтінок, що пасуватиме до будь-якого образу та літнього вбрання. Його можна наносити напівпрозорим шаром або більш насиченим.
Трендові кольори манікюру на літо / Фото з інстаграму Тома Бачіка
Яскраво-зелений
Зелений колір залишається трендовим у літню пору. Такий манікюр додасть родзинки у ваш образ.
Трендові кольори манікюру на літо / Фото з інстаграму Бетіни Голдштейн
Viva Magenta
Яскраво-рожевий колір вважається одним з найкрасивіших цього літа. Він поєднує блакитне мерехтіння та сміливий відтінок фуксії. Майстри манікюру впевнені, що вас тільки й запитуватимуть про лак, що на ваших нігтях.
Трендові кольори манікюру на літо / Фото з інстаграму atipicsalon
Червоний
Червоний – класичний відтінок, що ніколи не вийде з моди. Він асоціюється з коханням та пристрастю, тому ідеальний для літа.
Яскраво-рожевий
Рожеві кольори по-справжньому захопили тренди 2023. Це яскравий відтінок у стилі Барбі для тих, хто не боїться експериментувати.
Трендові кольори манікюру на літо / Фото з інстаграму Бетіни Голдштейн
Срібний металік
Коли мова заходить про блискітки та металік – варто обирати срібний. Сріблястий лак для нігтів найкраще пасуватиме до улюблених прикрас.
М'який рожевий
Цей відтінок близький до нюдового. Його можна використовувати як базу або самостійний напівпрозорий колір. До того ж це головний тренд серед членів королівської сім'ї.
Трендові кольори манікюру на літо / Фото з інстаграму Бетіни Голдштейн