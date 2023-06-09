Яскраві та теплі: 10 найтрендовіших кольорів манікюру, які треба спробувати літом 2023

Коли нарешті настало літо, час задуматись про сезонний манікюр. Експерти вибрали найкращі 10 кольорів, які варто спробувати у цю пору року.

Найкращі кольори літа 2023 гарно пасуватимуть у поєднанні з сумками, аксесуарами та взуттям. Майстри манікюру назвали ті відтінки, що матимуть чудовий вигляд на нігтях та поєднуватимуться з іншими деталями образу.

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Якщо не знаєте, які кольори спробувати – дивіться перелік нижче. Тут зібрані відтінки від яскравих до більш ніжних і пастельних.

Помаранчевий

Відтінок танжело (це фрукт-гібрид танжерина і грейпфрута), що був одним з найбільш популярних на Тижні моди у Парижі. Глянцеве покриття та помаранчевий – бездоганний варіант манікюру.



Трендові кольори манікюру на літо / Фото з інстаграму Бетіни Голдштейн

Лавандовий

Завдяки Тейлор Свіфт та її хіту Lavender Haze лавандовий залишається у всіх трендах. Це пастельний відтінок фіолетового, що матиме гарний вигляд у спекотну пору.



Трендові кольори манікюру на літо / Фото з інстаграму Бетіни Голдштейн

Персиковий

Персиковий манікюр – чудовий вибір для сонячного образу, засмаглого та блискучого. Комбінація з персиковою помадою чи рум'янами теж спрацює на "ура".

Пастельно-рожевий

Це відтінок, що пасуватиме до будь-якого образу та літнього вбрання. Його можна наносити напівпрозорим шаром або більш насиченим.



Трендові кольори манікюру на літо / Фото з інстаграму Тома Бачіка

Яскраво-зелений

Зелений колір залишається трендовим у літню пору. Такий манікюр додасть родзинки у ваш образ.



Трендові кольори манікюру на літо / Фото з інстаграму Бетіни Голдштейн

Viva Magenta

Яскраво-рожевий колір вважається одним з найкрасивіших цього літа. Він поєднує блакитне мерехтіння та сміливий відтінок фуксії. Майстри манікюру впевнені, що вас тільки й запитуватимуть про лак, що на ваших нігтях.



Трендові кольори манікюру на літо / Фото з інстаграму atipicsalon

Червоний

Червоний – класичний відтінок, що ніколи не вийде з моди. Він асоціюється з коханням та пристрастю, тому ідеальний для літа.

Яскраво-рожевий

Рожеві кольори по-справжньому захопили тренди 2023. Це яскравий відтінок у стилі Барбі для тих, хто не боїться експериментувати.



Трендові кольори манікюру на літо / Фото з інстаграму Бетіни Голдштейн

Срібний металік

Коли мова заходить про блискітки та металік – варто обирати срібний. Сріблястий лак для нігтів найкраще пасуватиме до улюблених прикрас.

М'який рожевий

Цей відтінок близький до нюдового. Його можна використовувати як базу або самостійний напівпрозорий колір. До того ж це головний тренд серед членів королівської сім'ї.



Трендові кольори манікюру на літо / Фото з інстаграму Бетіни Голдштейн