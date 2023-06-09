Лучшие цвета лета 2023 будут хорошо подходить в сочетании с сумками, аксессуарами и обувью. Мастера маникюра назвали те оттенки, которые будут прекрасно выглядеть на ногтях и будут сочетаться с другими деталями образа.

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Если не знаете, какие цвета попробовать – смотрите список ниже. Здесь собраны оттенки от ярких до более нежных и пастельных.

Оранжевый

Оттенок танжело (это фрукт-гибрид танжерина и грейпфрута), являвшийся одним из самых популярных на Неделе моды в Париже. Глянцевое покрытие и оранжевый – идеальный вариант маникюра.



Трендовые цвета маникюра на лето / Фото из инстаграма Бетины Голдштейн

Лавандовый

Благодаря Тейлор Свифт и его хиту Lavender Haze лавандовый остается во всех трендах. Это пастельный оттенок фиолетового, который будет хорошо выглядеть в жаркую пору.



Трендовые цвета маникюра на лето / Фото из инстаграма Бетины Голдштейн

Персиковый

Персиковый маникюр – отличный выбор для солнечного образа, загорелого и блестящего. Комбинация с персиковой помадой или румянами тоже сработает на "ура".

Пастельно-розовый

Это оттенок, подходящий к любому образу и летнему наряду. Его можно наносить полупрозрачным или более насыщенным слоем.



Трендовые цвета маникюра на лето / Фото с инстаграма Тома Бачика

Ярко-зеленый

Зеленый цвет остается трендовым в летнее время. Такой маникюр добавит изюм в ваш образ.



Трендовые цвета маникюра на лето / Фото из инстаграма Бетины Голдштейн

Viva Magenta

Ярко-розовый цвет считается одним из самых красивых этим летом. Он сочетает голубое мерцание и смелый оттенок фуксии. Мастера маникюра уверены, что вас только и будут спрашивать о лаке на ваших ногтях.



Трендовые цвета маникюра на лето / Фото из инстаграма atipicsalon

Красный

Красный – классический оттенок, который никогда не выйдет из моды. Он ассоциируется с любовью и страстью, поэтому идеален для лета.

Ярко-розовый

Розовые цвета по-настоящему захватили тренды 2023 года. Это яркий оттенок в стиле Барби для тех, кто не боится экспериментировать.



Трендовые цвета маникюра на лето / Фото из инстаграма Бетины Голдштейн

Серебряный металлик

Когда речь заходит о блестках и металлик – стоит выбирать серебряный. Серебристый лак для ногтей лучше всего подходит к любимым украшениям.

Мягкий розовый

Этот оттенок близок к бесполезному. Его можно использовать в качестве базы или самостоятельного полупрозрачного цвета. К тому же, это главный тренд среди членов королевской семьи.



Трендовые цвета маникюра на лето / Фото из инстаграма Бетины Голдштейн