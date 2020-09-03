Маккензі Скотт, колишня дружина Джеффа Безоса, який є засновником інтернет-сервісу Amazon, стала найбагатшою жінкою світу. Її статки перевищують 68 мільярдів доларів.

Колишня дружина Джеффа Безоса, який заснував відомий інтернет-ресурс з продажу товарів Amazon, Маккензі Скотт стала найбагатшою жінкою світу. Про це повідомляє компанія Bloomberg.

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Статки Маккензі Скотт нарахували 68 мільярдів доларів, що становить практично 1,8 трильйонів гривень. До слова, вона є 12-тою в списку найбагатших людей світу. За цей рік жінка заробила майже половину рахунку: 30 мільярдів доларів.

Маккензі обігнала внучку засновника L'Oreal Франсуазе Бетанкур-Майєр. Перше місце в списку найбагатших людей світу займає її ексчоловік, Джефф Безос з рахунком 207 мільярдів доларів.

Зазначимо, індекс мільярдерів Bloomberg – це щоденний рейтинг найбагатших людей у світі. Детальна інформація про розрахунки наведена в аналізі капіталу, повідомляє 24 канал.