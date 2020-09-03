Маккензи Скотт, бывшая жена Джефф Безос, который является основателем интернет-сервиса Amazon, стала самой богатой женщиной мира. Ее состояние превышает 68 миллиардов долларов.

Бывшая жена Джефф Безос, который основал известный интернет-ресурс по продаже товаров Amazon, Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной мира. Об этом сообщает компания Bloomberg.

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Состояние Маккензи Скотт насчитівает 68 миллиардов долларов, что составляет почти 1,8 триллиона гривен. К слову, она 12-той в списке самых богатых людей мира. За этот год женщина заработала почти половину: 30 миллиардов долларов.

Маккензи обогнала внучку основателя L'Oreal Франсуазе Бетанкур-Мейер. Первое место в списке самых богатых людей мира занимает ее бывший муж, Джефф Безос со счетом 207 миллиардов долларов.

Отметим, индекс миллиардеров Bloomberg – это ежедневный рейтинг самых богатых людей в мире. Подробная информация о расчетах приведена в анализе капитала, сообщает 24 канал.