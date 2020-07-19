Американська акторка та співачка Гейден Панеттьєрі розірвала стосунки з Браяном Гікерсоном після численних жорстоких нападів. Суд офіційно заборонив чоловікові наближатися до знаменитості.

Колишньому хлопцеві Гейден Панеттьєрі Браяну Гікерсону офіційно висунули звинувачення у домашньому насильстві. Спершу, суд заборонив йому наближатися до зірки де б вона не була, а вже за декілька днів оголосив кримінальні звинувачення. Про це повідомляє видання TMZ.

До теми Гейден Панеттьєрі через суд заборонила колишньому бойфренду наближатись до неї, – ЗМІ

Журналісти видання, посилаючись на правоохоронні органи, розповіли, що звинувачення містить 8 пунктів. Зокрема, йдеться про домашнє насильство і напади. Загалом 7 із 8 правопорушень є кримінальними злочинами.

Гайден зверталася до шерифа округу Титон в штаті Вайомінг та повідомила про численні випадки насильства щодо неї. Після цього Гікерсона залучили до кримінальної відповідальності.

Я розповідаю правду про те, що трапилося зі мною, в надії, що моя історія дасть можливість іншим людям в образливих стосунках отримати допомогу, якої вони потребують і на яку заслуговують. Я готова зробити свій внесок, щоб ця людина ніколи більше нікому не заподіяла шкоди. Я вдячна групі підтримки, яка допомогла мені знайти в собі сміливість повернути голос і нормальне життя,

– розповіла Гейден.

Адвокат знаменитості додав, що вона протягом тривалого часу страждала від психологічного, емоційного і жорстокого фізичного насильства. Наразі почала процес відновлення свого життя і має намір довести цю справу до кінця.

Що відомо про насильство над Гейден Панеттьєрі?

У серпні 2018 року Гейден Панеттьєрі та колишній боксер Володимир Кличко заявили, що скасовують заручини. Після цього спортсмен разом із донькою повернулися в Україну, а акторка оселилася в Лос-Анджелесі. Саме там вона закрутила роман із актором та рієлтором Браяном Гікерсоном. Закохані ніколи не з'являлися разом на світських заходах, проте часто потрапляли в об'єктиви папараці напідпитку.

У травні 2019 року ЗМІ почали писати про те, що Браян жорстоко побив Гейден. Сусіди викликали правоохоронців, а ті, коли приїхали, побачили сліди побоїв на шиї та на руках наляканої співачки. Після цього зірка пройшла обстеження в клініці та місяць не покидала свого будинку. Браян Гікерсон вже наступного дня після затримання покинув поліцейський відділок та повернувся до своєї дівчини.

Родичі Панеттьєрі були шовані через таку жорстокість Гікерсона. Друзі боялися, що одного разу він може вбити акторку. Другий напад відбувся на День Валентина. Саме тоді Гейден задумалася над словами рідних. Вона зібрала речі та покинула будинок хлопця-садиста.