Американская актриса и певица Хейден Панеттьери разорвала отношения с Брайаном Гикерсоном после многочисленных жестоких нападений. Суд официально запретил мужчине приближаться к знаменитости.

Бывшему парню Хейден Панеттьери Брайану Гикерсону официально предъявлены обвинения в домашнем насилии. Сначала суд запретил ему приближаться к звезде где бы она ни была, а уже через несколько дней объявил уголовные обвинения. Об этом сообщает издание TMZ.

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Журналисты издания, ссылаясь на правоохранительные органы, рассказали, что обвинение содержит 8 пунктов. В частности, речь идет о домашнем насилии и нападении. В общем 7 из 8 правонарушений являются уголовными преступлениями.

Хайден обращалась к шерифу округа Титон в штате Вайоминг и сообщила о многочисленных случаях насилия по отношении к ней. После этого Гикерсона привлекли к уголовной ответственности.

Я рассказываю правду о том, что случилось со мной, в надежде, что моя история даст возможность другим людям в оскорбительных отношениях получить помощь, в которой они нуждаются и которую заслуживают. Я готова сделать свой вклад, чтобы этот человек никогда больше никому не причинил вред. Я благодарна группе поддержки, которая помогла мне найти в себе смелость вернуть голос и нормальную жизнь,

– рассказала Хейден.

Адвокат знаменитости добавил, что она в течение длительного времени страдала от психологического, эмоционального и жестокого физического насилия. Сейчас начала процесс восстановления своей жизни и намерена довести это дело до конца.

Что известно о насилии над Хейден Панеттьери?

В августе 2018 года Хейден Панеттьери и бывший боксер Владимир Кличко заявили, что отменяют помолвку. После этого спортсмен вместе с дочерью вернулись в Украину, а актриса поселилась в Лос-Анджелесе. Там она закрутила роман с актером и риелтором Брайаном Гикерсоном. Влюбленные никогда не появлялись вместе на светских мероприятиях, однако часто попадали в объективы папарацци в нетрезвом состоянии.

В мае 2019 года СМИ начали писать о том, что Брайан жестоко избил Хейден. Соседи вызвали полицию, а те, когда приехали, увидели следы побоев на шее и на руках напуганной певицы. После этого звезда прошла обследование в клинике и месяц не покидала свой дом. Брайан Гикерсон уже на следующий день после задержания покинул полицейский участок и вернулся к своей девушке.

Родственники Панеттьери были шокированы такуой ​​жестокостью Гикерсона. Друзья боялись, что однажды он может убить актрису. Второе нападение произошло на День Валентина. Именно тогда Хейден задумалась над словами родных. Она собрала вещи и оставила дом парня-садиста.