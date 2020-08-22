Сергій та Сніжана Бабкіни – одна з зразкових пар шоу-бізнесу, які завжди разом. Однак, так було не завжди. Днями співак зважився на відверте зізнання про те, що зраджував дружині.

Український співак Сергій Бабкін розповів про зраду на YouTube-проєкті Маші Єфросиніної "Екзамен", де вона проводить інтерв'ю з різними українськими зірками. Чоловіку саме випало питання "За що ти б вибачився перед Сніжаною?"

Цікаво У кумедних костюмах: Сергій Бабкін зняв кліп "Бомба-ракета" з дружиною у головній ролі – відео

Тоді співак зізнався, що одного разу він зробив їй дуже боляче. Це було на третьому році їхнього шлюбу. Сергій повернувся додому, а Сніжана розповіла про свій сон. Їй наснилось, що він сидить посеред кімнати, а навколо нього багато ляльок Барбі. А він сидить і знизує плечами. Так вона і дізналась про зраду.

Співак сказав тоді, що це маячня, розлютився і кричав. Але потім він пішов у ванну і почав ридати. Сніжана зайшла, спокійно подивилась і все зрозуміла. Після цього почала збирати валізи: хотіла йти.

Я вимолював на колінах, звісно ж, зі сльозами, зупиняв, благав дати час. Казав: "Будь ласка, треба щось придумати, так не можна, я все виправлю",

– зізнається співак.



Сергій Бабкін з дітьми / Instagram / @babkin_official

Про таємничого "господаря"

Тоді від розлучення їх врятували не благання Сергія, а так званий "господар", що жив з ними.

"Йдучи, Сніжана забігла в ванну, а вона була повною води. А я, коли йду з дому, завжди перекриваю воду. Вода почала витікати, Сніжана витягнула пробку і почала витирати підлогу ганчіркою. Втомилась, стала, почала тяжко дихати і не розуміла, що відбувається. Тоді відчула, що за нею стоїть щось, і каже: Що ви робите? Що ж ви таке робите?"

Сергій стверджує, що вони завжди розуміли, що з ними хтось живе, те саме створіння врятувало йому життя.

З цього часу Сергій і Сніжана не розлучаються. Вони разом як чоловік і жінка, як друзі, як партнери.

Мені так треба. Бо я знаю себе, коли я сам, я слабкий. Я хочу, щоб вона завжди була поряд зі мною. Мені тоді спокійно, добре і все прекрасно,

– каже Сергій.

Дивитись відео "Екзамен" з Сергієм Бабкіним онлайн: