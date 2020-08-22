Сергей и Снежана Бабкины – одна из образцовых пар шоу-бизнеса, которые всегда вместе. Однако, так было не всегда. На днях певец решился на откровенное признание о том, что изменял жене.

Украинский певец Сергей Бабкин рассказал об измене на YouTube-проекте Маши Ефросининой "экзамен", где она проводит интервью со звездами шоу-бизнеса. Мужчине выпал вопрос "за что ты бы извинился перед Снежаной?"

Интересно В забавных костюмах: Сергей Бабкин снял клип "Бомба-ракета" с женой в главной роли – видео

Тогда певец признался, что однажды он сделал ей очень больно. Это было на третьем году их брака. Сергей вернулся домой, а Снежана рассказала о своем сне. Ей приснилось, что он сидит посреди комнаты, а вокруг него много кукол Барби. А он сидит и пожимает плечами. Так она и узнала об измене.

Певец сказал тогда, что это бред, разозлился и кричал. Но потом он пошел в ванную и начал рыдать. Снежана зашла, спокойно посмотрела и все поняла. После этого начала собирать чемоданы: хотела уходить.

Я вымаливал на коленях, конечно же, со слезами, останавливал, умолял дать время. Говорил: пожалуйста, надо что-то придумать, так нельзя, я все исправлю,

- признается певец.



Сергей Бабкин с детьми / Instagram / @babkin_official

О таинственном "хозяине"

Тогда от развода их спасли не мольбы Сергея, а так называемый "хозяин", живший с ними.

"Уходя, Снежана забежала в ванную, а она была полна воды. А я, когда ухожу из дома, всегда перекрываю воду. Вода начала вытекать, Снежана вытащила пробку и принялась вытирать пол тряпкой. Устала, стала, начала тяжело дышать и не понимала, что происходит. Тогда почувствовала, что за ней стоит что-то, и говорит: "Что вы делаете? Что же вы такое делаете?"

Сергей утверждает, что они всегда понимали, что с ними кто-то живет, то самое создание спасло ему жизнь.

С этого времени Сергей и Снежана не расстаются. Они вместе как мужчина и жена, как друзья, как партнеры.

Мне так надо. Потому что я знаю себя, когда я сам, я слаб. Я хочу, чтобы она всегда была рядом со мной. Мне тогда спокойно, хорошо и все прекрасно,

- рассказал Сергей.

Смотреть видео "Экзамен" с Сергеем Бабкиным онлайн: