Коли з'явиться урожай кавунів: дізнайтесь першими

Кавун – улюблена ягода багатьох. Її солодкий смак підкорив і дорослих, і дітей. Так і хочеться поласувати шматком рожевого плода.

Ароматні кавуни – мрія кожного городника. Їм потрібні хороші та великі умови для якісного зростання. Коли збирати кавуни цього року та які ознаки про це свідчать – розкаже 24 Канал.

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Коли зривати кавуни

Кавуни стають спілими зазвичай в серпні. Звичайно, що сорт грає велику роль у цьому питанні. Але в серпні переважно вже насолоджуються солодкими плодами. Зверніть увагу, що ранні сорти не можуть довго зберігатися. Тому їх треба швидко їсти.

Щоб зібрати весь урожай, знадобиться зробити 2-3 підходи. Їх варто зрізати ножем або садовими ножицями. Якщо виривати плодоніжку рукою – плоди можуть почати гнити.

Ознаки зрілості кавунів

Постукайте по кавуну пальцем. Зрілий плід матиме приглушений та тупий звук, на відміну від гучного звуку незрілих ягід.

пальцем. Зрілий плід матиме приглушений та тупий звук, на відміну від гучного звуку незрілих ягід. Якщо ви вирощуєте кавун на городі або у саду, зверніть увагу на лозу . Зазвичай вона починає жовтіти та висихати поблизу стебла кавуна, коли кавуни достигли.

. Зазвичай вона починає жовтіти та висихати поблизу стебла кавуна, коли кавуни достигли. Неспілий кавун переважно жорсткий. Під час дозрівання його шкіра стає гладкою й блискучою.

Запах кавуна зрілого плоду відчувається як приємний та насичений.



Збір кавунів / Фото Agro-Ukraine

Фахівці радять зривати плоди, коли сухо та сонячно. Пізні сорти можуть стояти до 2 місяців. Їх варто зберігати в темному холодному місці. Зіпсовані плоди треба викидати, щоб не заразили інші. Востаннє урожай збирають перед заморозками й тоді зривають вже всі плоди.