Коли викопувати цибулю в липні: відповідь вже відома

5 липня 2023, 11:35
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Джерело:

"Світ рослин"

Час збирати цибулю залежить від виду цибулі та конкретних умов вирощування. Зазвичай, її можна збирати, коли вона починає жовтіти та обсихати. Це відбувається після того, як рослина провела в землі достатню кількість часу для формування плоду.

Цибулю треба викопувати, коли вона вже цілком дозріла. Переважно – це 68-80 днів від посадки рослини, тож варто запам'ятати, коли ви її садили. Як ще можна зрозуміти, що час збирати цибулю – розповість 24 Канал.

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Коли збирати цибулю влітку

Про те, що вже час викопувати цибулю свідчать такі моменти:

  • Шийка стає сухою і тонкою. На ній з'являється жовтий відтінок.

  • Листя цибулі лягає, тягнеться до землі й також жовтіє.

  • Шкірка цибулі теж набирає сухості та може тріскати. 

Як збирати цибулю

Збирають цибулю на городі зазвичай у середині липня – на початку серпня, коли сонячно та сухо.

  • За 2 тижні до збору не поливайте рослину. Бо тоді цибульки знову пустять нове коріння.

  • Діставати цибулю із землі слід дуже обережно. Якщо листя буде пошкоджене, цибуля загниє. З грядок рослину радять прибирати вилами.


Збір цибулі / Фото Kvitka.info

  • Якщо на цибулі, якій ви викопали, є залишки землі, їх потрібно акуратно забрати руками. Не треба їх товкти одне до одного або ще якось. Інакше цибуля отримає тріщини та буде гнити.

  • Коли викопали цибулю, не поспішайте обрізати перо. Зачекайте 1-2 дні, поки підсохне на сонці та періодично її перевертайте. Тоді треба покласти цибулю у таке місце, яке буде добре провітрюватись. Наприклад, балкон або горище.

Автор: Вікторія Козар