Коли збирати і як правильно зберігати горіхи

Горіхи садять на своїх ділянках, тому що вони дуже корисні та поживні. У їх вирощуванні є певні нюанси, особливо щодо збору.

Зверніть увагу, що від того, коли ви позбираєте горіхи залежить, як довго ви зможете їх зберігати. Тому це важливий чинник. 24 Канал розкаже, коли пора збирати горіхи та як їх зберігати.

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Коли час збирати горіхи: терміни

Термін збору волоського горіха пов'язаний з сортом та погодними умовами. Зазвичай період припадає на серпень-вересень. Деякі сорти збирають навіть у жовтні.

Сорти діляться на три групи та кожен з них дозріває в різний час:

Ранньостиглі сорти характерні тим, що починають цвісти в травні. Дозрілими вони стають наприкінці серпня.

У середньостиглих – шкаралупа тріскає у вересні.

у вересні. Власне, пізньостиглі цвітуть в червні. Їх дозрівання варто чекати у жовтні.

Показником того, що горіхи можна зривати є те, що з'являються тріщини на зеленій шкірці плоду. Також листя дерева стає жовтим. Щоб позбирати плоди, не обов'язково залазити на дерево чи ставити драбинку. Просто потрусіть дерево та вони самі обсипляться.

Як правильно зберігати горіхи

Збирайте горіхи лише в щільних рукавицях, тому що вони містять речовину, від якої руки стають темно-коричневими.

Починайте з тих плодів, які впали на землю. Важливо проводити збір щодня, бо оболонка навколо горіха чорніє, і її стає все важче позбуватися.

Ретельно помийте горіхи, особливо якщо на них багато бруду. Почистьте від шкірки.



Сушка горіхів на вулиці / Фото Etnosoft

Далі горіхи треба обов'язково посушити. Це можна зробити природньо, розмістивши їх на мішках на дворі. Також можна покласти на ящики, але з дном, яке має дірки, щоб надходило повітря. Не забувайте перевертати плоди. За стабільно теплої погоди, сушка триває 4-5 днів.

Сушимо плоди в духовці упродовж 3 годин за невисокої температури, щоб були відкриті дверцята. Перевертаємо на інший бік.

Горіхи можна зберігати ухолодильнику – очищеними, у вакуумних пакетах десь до пів року. А також можна й у шкарлупі – у мішках, ящиках, коробках. Термін – 2 роки у теплому та сухому приміщенні.