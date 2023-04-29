Соковиті кавуни в домашніх умовах: як садити розсаду та що треба знати
29 квітня 2023, 10:31Читать новость на русском
Кавун – настільки смачний та соковитий плід, що хочеться посадити його вдома. Звичайно, що на вирощування кавуна дуже впливає клімат, але спробувати можна. Як садити кавуни на розсаду – дізнавайтесь далі.
Кавун – це теплолюбна рослина, яка вимагає достатньо тепла, світла та вологи. Тому догляд за ним не є таким простим, як би хотілося. Треба знати особливості вирощування кавуна. Зокрема, як садити кавуни на розсаду – розповість 24 Канал.
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Як садити кавуни на розсаду
- Перш за все треба вибрати здорові та дозрілі плоди кавуна й зібрати з них насіння. Треба покласти їх у вологе середовище та залишити на кілька днів, щоб насіння проросло.
Насіння кавуна / Фото Semena Dnepr
- Важливим етапом є обробка землі для розсади. Кавуни вимагають родючого ґрунту з добрим дренажем. Він повинен бути насиченим поживними речовинами, такими як органічні добрива. Тож змішайте землю з добривом та додайте води, щоб вона була достатньо вологим.
- Треба підібрати правильний контейнер для розсади. Ви можете використовувати горщики, лотки або інші місткості. Варто додати ґрунт до посудини та зробити невеликі дірки в землі.
- Насіння кавуна необхідно посіяти на глибину десь 1-2 сантиметри. І тоді вкрити його тонким шаром ґрунту та злегка притиснути.
- Далі – ставимо посудину з насінням в теплому місці з достатнім освітленням. Краще обрати місце з температурою близько +25-30. Майбутні кавуни повинні отримувати достатньо тепла та вологи.
Розсада кавуна / Фото Vetobereg Kiyv
- Необхідно регулярно поливати розсаду, аби зберегти вологу в ґрунті. За цим потрібно слідкувати, щоб не було пересихання та заливання.
- Після того, як розсада кавуна буде достатньо сильною, щоб витримати пересадку, треба перенести її у відкриту землю з відстанню 1-2 метри один від одного. Пересаджувати рослини краще вранці або ввечері, коли ще немає палючого сонця.